Ngày 30/8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông tin về trường hợp nam bệnh nhân 25 tuổi có tiền sử Lupus ban đỏ hệ thống vừa vượt qua nguy kịch.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao 40°C, đau họng và khó thở dữ dội. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vùng hạ họng phù nề nghiêm trọng, che lấp thanh môn, đe dọa tắc nghẽn đường thở cấp tính. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mở khí quản cấp cứu tại giường và hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Bệnh nhân trong những ngày căng thẳng chạy đua với tử thần. Ảnh: BVCC

Dù đã được mở khí quản, diễn biến bệnh vẫn tiếp tục chuyển xấu nhanh chóng. Bệnh nhân tiến triển suy hô hấp nặng, tổn thương phổi tiến tới hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), xuất huyết phế nang lan tỏa, suy thận cấp đến vô niệu và suy giảm chức năng nhiều cơ quan.

Trước tình trạng chỉ số máy thở ở mức rất cao nhưng khả năng trao đổi khí không cải thiện, ê-kíp điều trị đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp. Các bác sĩ quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể) nhằm hỗ trợ trao đổi khí, giảm tổn thương do thở máy và tạo điều kiện cho phổi phục hồi.

Song song với VV-ECMO, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng chuỗi phương pháp kỹ thuật cao: Thay huyết tương (PEX), lọc máu liên tục (CRRT), truyền chế phẩm máu, thông khí phổi nghỉ, điều trị nhiễm khuẩn và kiểm soát đáp ứng miễn dịch.

Đây là ca bệnh đặc biệt phức tạp do người bệnh vừa mắc bệnh lý tự miễn, vừa đối mặt với nhiễm khuẩn nặng và suy đa cơ quan, đòi hỏi quá trình theo dõi, điều chỉnh phác đồ liên tục.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng xuất huyết phế nang đã được kiểm soát hoàn toàn, chức năng phổi và các cơ quan từng bước cải thiện. Bệnh nhân được cai VV-ECMO thành công, sau đó tiếp tục giảm dần hỗ trợ hô hấp và cai máy thở.

Hiện tại, bệnh nhân đã tự thở qua mở khí quản, các chức năng cơ quan ổn định và đang tiếp tục quá trình hồi phục.

Lupus ban đỏ hệ thống (bệnh lupus) là bệnh tự miễn với đặc điểm lâm sàng đa dạng, có thể ảnh hưởng tới tất cả các cơ quan trong cơ thể.