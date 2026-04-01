Ngày 1/4, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Lê Gia Huy (29 tuổi, ngụ phường Minh Phụng, TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Huy và chị T. (ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM) quen biết qua mạng xã hội.

Chiều 9/3, chị T. dẫn Huy về căn hộ chung cư tại phường Tân Mỹ. Khi về đến nơi, chị T. vào phòng thay đồ, tháo đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và 3 nhẫn kim cương cất vào hộp trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, hai người cùng ăn uống, sinh hoạt tại căn hộ. Đến khoảng 17h cùng ngày, Huy ra về.

Đối tượng Hoàng Lê Gia Huy và tang vật đồng hồ Rolex. Ảnh: CA

Sáng hôm sau, chị T. lấy đồng hồ, nhẫn để đi làm thì phát hiện đồng hồ Rolex đã biến mất. Chị T. đã trình báo công an và cho biết, chiếc đồng hồ trên mua từ giữa năm 2025 với giá 274 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định Huy là kẻ tình nghi nên truy xét đưa về làm việc.

Qua đấu tranh, Huy đã thừa nhận hành vi trộm đồng hồ của bạn gái quen qua mạng. Công an đã thu hồi tài sản và hoàn trả cho chị T.