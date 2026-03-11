Ngày 11/3, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Trần Quang Trường (SN 2002, trú tại xã Kim Động, tỉnh Ninh Bình) để điều tra vụ trộm cắp két sắt chứa 5,2 cây vàng và các tài sản khác.

Nam thanh niên bị cơ quan công an bắt. Ảnh: T.A.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 9/3, bà P.T.A. (70 tuổi, ở trên địa bàn) đến Công an phường Cầu Giấy trình báo về việc nhà riêng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một két sắt. Bên trong két sắt chứa vàng và một số trang sức có tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Nhận được tin trình báo, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và xác định nghi phạm là Trần Quang Trường.

Tang vật của vụ án. Ảnh: T.A.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận, vào ngày 9/3, khi đi ngang qua nhà bà P.T.A., thấy bên trong tắt đèn, không có người, Trường nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau đó, Trường trèo từ tầng thượng nhà trọ sang nhà bà A., dùng móc quần áo mở chốt cửa để đột nhập. Tại đây, Trường lấy một két sắt trong phòng ngủ gia chủ và bê lên tầng thượng, vác sang phòng trọ bên cạnh. Anh ta dùng máy cắt kim loại phá két sắt, lấy đi 5,2 cây vàng và một số trang sức.

Cùng ngày, Trường mang một nhẫn vàng 2 chỉ đến cửa hàng vàng bạc trên địa bàn Hà Nội bán được hơn 34 triệu đồng. Số tiền này, đối tượng dùng để trả nợ cho người quen và chuộc lại xe máy đang cầm cố tại cửa hàng cầm đồ.

Ngày 10/3, khi quay lại phòng trọ, Trường bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc.

Công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.