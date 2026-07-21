Bỏ ăn sáng, nghiện cà phê và đồ ăn sẵn

Anh L.V.M (29 tuổi) là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Khoảng 10h sáng 16/7 khi đang họp tại công ty, anh bất ngờ choáng váng, tim đập dồn dập rồi gục xuống bàn làm việc. Đồng nghiệp lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả đo huyết áp lên tới 194/110 mmHg, tương ứng tăng huyết áp độ 3 - mức rất nguy hiểm, có thể dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ hoặc tổn thương tim, thận nếu không được xử trí kịp thời.

Qua thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị tăng huyết áp cấp trên nền bệnh tăng huyết áp nhưng chưa từng được phát hiện.

Đáng chú ý, nhiều tháng trước khi nhập viện, người bệnh đã xuất hiện các triệu chứng như đau đầu vùng gáy, mất ngủ, mệt mỏi, thỉnh thoảng hoa mắt. Tuy nhiên, anh đều cho rằng đó chỉ là hậu quả của áp lực công việc nên không đi khám.

Nam thanh niên này không hút thuốc lá nhưng khi khai thác tiền sử sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy anh M. duy trì nhiều thói quen không lành mạnh trong thời gian dài như bỏ bữa sáng, chỉ uống cà phê. Bữa trưa và tối đều là cơm đặt ngoài hàng hoặc đồ ăn chế biến sẵn. Áp lực công việc khiến anh thường xuyên thức đến 2-3h, ngủ không đủ giấc và rất ít vận động.

Bác sĩ can thiệp mạch máu cho một bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Thành viên Hội Bệnh lý Mạch máu Việt Nam, với nam thanh niên 29 tuổi trên, nguyên nhân không nằm ở một cốc cà phê đơn lẻ. Việc duy trì nhiều thói quen không lành mạnh trong thời gian dài như uống cà phê thay bữa sáng, thức khuya kéo dài, căng thẳng, ăn nhiều muối và ít vận động đã tạo thành "công thức" khiến huyết áp tăng dần theo thời gian.

Nhiều người trẻ cho rằng mình còn khỏe nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu. Đến khi cơ thể lên tiếng thì bệnh đã tiến triển nặng, nguy cơ biến chứng rất cao.

Tăng huyết áo đe dọa người trẻ

Theo bác sĩ Mạnh, tăng huyết áp không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Lối sống hiện đại với áp lực công việc kéo dài, thiếu ngủ, ít vận động, thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối, cùng việc lạm dụng cà phê, nước tăng lực, rượu bia và thuốc lá là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người trẻ mắc các bệnh lý chuyển hóa như béo phì, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu ngày càng tăng, góp phần làm gia tăng số ca tăng huyết áp.

Được ví như "kẻ giết người thầm lặng", tăng huyết áp thường diễn tiến âm thầm và ít biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, phình động mạch chủ, suy thận mạn, tổn thương võng mạc, thậm chí đột tử.

Vì vậy, bác sĩ Mạnh khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Mỗi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ, giảm lượng muối trong khẩu phần xuống dưới 5g mỗi ngày, tăng cường rau xanh, duy trì vận động ít nhất 30 phút/ngày, ngủ đủ giấc và hạn chế các đồ uống chứa nhiều caffeine.

Đặc biệt, mọi người không nên dùng cà phê để thay thế bữa sáng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, hoa mắt, tim đập nhanh, mất ngủ hoặc huyết áp tăng bất thường, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị sớm nhằm ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

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