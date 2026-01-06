Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) vừa tiếp nhận một trường hợp suy hô hấp nặng liên quan trực tiếp đến thói quen hút thuốc lá kéo dài. Bệnh nhân là ông H.K.C. (73 tuổi, Hà Nội), nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở nghiêm trọng, toàn thân suy kiệt sau nhiều năm hút trung bình một bao thuốc mỗi ngày.

Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá và sử dụng rượu bia thường xuyên từ khi còn trẻ. Hơn một năm trước, ông từng được chẩn đoán mắc bệnh phổi mạn tính và lao phổi, được chỉ định điều trị nhưng chỉ uống thuốc trong thời gian ngắn rồi tự ý bỏ dở, không tái khám theo lịch hẹn.

Thuốc lá tàn phá lá phổi mỗi ngày.

Khoảng bốn ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, sau đó khó thở tăng dần, ho nhiều.

Thạc sĩ, bác sĩ Trương Tư Thế Bảo cho biết, khi vào Khoa Cấp cứu, chỉ số SpO2 của bệnh nhân chỉ khoảng 85% khi thở khí phòng. Người bệnh thở nhanh, thở gắng sức, co kéo cơ hô hấp rõ, da niêm mạc nhợt nhạt, toàn trạng suy kiệt. Các xét nghiệm cho thấy rối loạn toan chuyển hóa, lactate tăng cao, gợi ý suy tuần hoàn và nguy cơ sốc nhiễm trùng, buộc bác sĩ phải đặt nội khí quản và thở máy khẩn cấp.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận tổn thương phổi hai bên rất nặng, kèm tràn dịch màng phổi phải và tràn khí màng phổi trái. Xét nghiệm đờm phát hiện trực khuẩn lao đang hoạt động trên nền phổi bị phá hủy kéo dài.

Theo bác sĩ Bảo, đây là hậu quả điển hình của lao phổi không được điều trị triệt để, kết hợp với việc hút thuốc lá lâu năm và lạm dụng rượu bia, khiến cấu trúc phổi tổn thương lan tỏa, khả năng trao đổi khí suy giảm nghiêm trọng và gần như không thể hồi phục.

Hiện bệnh nhân được hồi sức tích cực, duy trì thở máy, tiên lượng dè dặt. Các bác sĩ cảnh báo, hút thuốc lá gây phá hủy phổi theo thời gian, làm suy giảm miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị và khiến các bệnh lý hô hấp như lao phổi tiến triển nhanh, nặng và đe dọa trực tiếp tính mạng.

