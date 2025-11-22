Chiều 22/11, Công an xã Phong Điền (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Phương (ngụ xã Trường Xuân) - nghi phạm dùng dao đâm một thai phụ khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nghi phạm Phương có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 3.

Nghi phạm Ngô Hoàng Phương. Ảnh: CACC

Khoảng 8h20 ngày 21/11, Phương đến chỗ chị N.T.K.O. (21 tuổi, ngụ xã Phong Điền) đang đứng bán bánh mì, rồi bất ngờ dùng dao đâm vào bụng nạn nhân. Lúc này, chồng chị O. đứng gần đó phát hiện vụ việc nên cùng mọi người khống chế, bắt giữ Phương giao cho cơ quan công an.

Chị O. được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, mất máu, nguy kịch. Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, truyền máu, hồi sức và chuyển bệnh nhân vào phòng mổ.

Qua kiểm tra, chị O. đang mang thai 36 tuần. Các bác sĩ Khoa Sản tiến hành mổ bắt con cho sản phụ; đồng thời ê kíp Khoa Ngoại tổng quát xử lý vết thương hở vùng bụng.

Hiện, tình trạng sản phụ đã ổn định; em bé được chuyển đến theo dõi tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Hình ảnh nghi phạm Phương dùng dao đâm chị O. được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Chụp màn hình

Tại cơ quan công an, Phương khai sáng 21/11, anh ta đi bán vé số tại chợ Phong Điền. Do buồn chuyện gia đình, Phương mua một con dao nhọn rồi đến nơi chị O. bán bánh mì với mục đích gây thương tích cho sản phụ này.