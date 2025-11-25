Ngày 25/11, Công an phường Trung An (Đồng Tháp) đã bàn giao nghi phạm Huỳnh Văn Tạo (35 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Thới Sơn, Đồng Tháp) cho Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Nghi phạm Huỳnh Văn Tạo tại cơ quan công an. Ảnh: Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, tối 24/11, tại xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, do nghi ngờ một nam thanh niên có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, Tạo dùng dao chém nạn nhân gây thương tích. Sau khi gây án, Tạo chạy xe máy chở bạn gái từ tỉnh Tây Ninh về Đồng Tháp để lẩn trốn.

Sau đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo từ Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng Tạo đang bỏ trốn về địa phương.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đến các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường để triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng Tạo.

Khoảng 21h45 cùng ngày, Công an phường Trung An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phát hiện Tạo điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn và tiến hành bắt giữ.