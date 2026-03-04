Ngày 4/3, Trung tâm Y tế Khu vực Văn Yên (Lào Cai) cho biết, các bác sĩ tại đây đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T (24 tuổi) bị thanh sắt đâm thấu ngực trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Anh T. nhập viện trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương, gồm vết thương thấu ngực phải do thanh sắt đâm xuyên thành ngực, kèm tổn thương phức tạp và biến dạng vùng hàm mặt.

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Văn Yên, người bệnh tiếp tục được hồi sức tích cực, đảm bảo đường thở – hô hấp - tuần hoàn. Đơn vị đồng thời hội chẩn trực tiếp với Bệnh viện Đa khoa số 1 Lào Cai để thống nhất phương án chuyển tuyến can thiệp, phẫu thuật chuyên sâu.

Hình ảnh nam thanh niên lúc vào viện. Ảnh: BVCC.

Hiện bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Trước đó, ngày 26/2, xe ô tô biển số 30K-391.xx đang lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài, đến km 159+350 bất ngờ đâm vào rào tôn bảo vệ bên đường, sau đó lao ra khu vực đang thi công mở rộng. Va chạm khiến 2 người trên xe bị thương, trong đó 1 người bị thanh sắt rào chắn đâm vào ngực, mất nhiều máu.

Ngay khi tai nạn xảy ra, tổ cấp cứu được huy động khẩn cấp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị hồi sức ban đầu và nhanh chóng lên đường tới hiện trường. Ê-kíp đã tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn, ghi nhận 7 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân được phân loại theo mức độ chấn thương, xử trí cấp cứu ban đầu và nhanh chóng chuyển về Trung tâm để tiếp tục điều trị.