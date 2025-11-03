Bà B.T.L (66 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) cùng bạn ra tỉnh Phú Thọ công tác. Sáng 2/11, trong thời gian lưu trú tại Cẩm Khê (Phú Thọ), người đi cùng phát hiện bà L. có biểu hiện gọi hỏi không trả lời, đại tiểu tiện không tự chủ, nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Sau khi thăm khám, chụp chiếu, bà L. được chẩn đoán theo dõi đột quỵ não, chưa loại trừ viêm màng não và chuyển tuyến trên theo nguyện vọng của gia đình.

Điều đáng chú ý, trong túi bệnh nhân mang theo cả chục loại thuốc khác nhau, nhiều loại không có nhãn mác, bác sĩ cũng không biết. Theo người đi cùng, đây là những loại thuốc người bệnh sử dụng hằng ngày.

Số thuốc bệnh nhân uống hằng ngày, bác sĩ cũng không rõ loại gì. Ảnh: BVCC.

Theo dược sĩ Nguyễn Thị Hải Yến - Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, thói quen sử dụng thuốc không theo đơn là một hiểm họa tiềm ẩn.

Người dùng có nguy cơ ngộ độc và phản ứng phụ nghiêm trọng nếu thành phần thuốc chứa tạp chất, sai lệch liều hoạt chất, gây ngộ độc cấp tính. Theo dược sĩ Yến, có nhiều trường hợp bị sốc phản vệ, suy thận, xuất huyết tiêu hóa, hôn mê hoặc tử vong vì dùng thuốc không đúng chỉ định.

Tự ý dùng thuốc còn không kiểm soát được thành phần và liều lượng. Khi không rõ hoạt chất và hàm lượng, người dùng không thể biết thuốc có tương tác với thuốc khác hay không, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính (tim mạch, tiểu đường…).

Việc dùng sai thuốc hoặc không đủ liều có thể khiến vi khuẩn hoặc virus kháng thuốc, làm cho việc điều trị sau này trở nên khó khăn hơn. Việc sử dụng tràn lan thuốc trôi nổi khiến nguy cơ kháng kháng sinh, bùng phát dịch bệnh tăng cao, ảnh hưởng đến uy tín và hiệu quả của hệ thống y tế.

Ngoài ra, với những túi thuốc không được bảo quản theo quy định có thể ảnh hưởng đến chất lượng thuốc.

Dược sĩ Yến khuyến cáo người dân không tự ý dùng hoặc mách nhau dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Luôn kiểm tra bao bì, nhãn mác, hạn dùng, số đăng ký trước khi sử dụng. Tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế khi sử dụng thuốc.

Nam sinh cấp cứu giữa đêm vì thói quen thức khuya, ăn uống tùy tiện Đang xem tivi buổi tối, L. đột ngột đau bụng dữ dội được gia đình đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ chẩn đoán nam sinh thủng tạng rỗng phải mổ ngay.