Ngày 8/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, Minh và chị Thái Lan A. có quan hệ tình cảm với nhau đến cuối tháng 4/2025 thì xảy ra mâu thuẫn và chị Lan A. cắt đứt liên lạc với Minh.

Sau nhiều lần nhắn tin thuyết phục chị A. không được, Minh quyết định tìm gặp để nói chuyện. Nếu chị A. không đồng ý tiếp tục quan hệ tình cảm thì Minh sẽ giết chết rồi tự tử.

Khoảng 14h30 ngày 10/5/2025, Minh điều khiển xe mô tô từ Bình Thuận về TPHCM. Trên đường đi, Minh mua một con dao bỏ vào cốp xe. Khi tới TPHCM, Minh nhiều lần đến trường đại học để tìm chị A. nhưng không gặp.

Bị cáo Tạ Lê Hoàng Khả Minh. Ảnh: HP

Khoảng 18h30 ngày 12/5/2025, Minh bỏ con dao vào túi áo rồi đến ngồi tại ghế đá trước khu ký túc xá của một trường đại học để chờ chị A. Đến khoảng 20h30, khi thấy chị A. đi đổ rác, Minh liền tiến lại gần. Nhìn thấy Minh, chị A. hốt hoảng bỏ chạy và kêu cứu.

Minh đuổi theo, dùng dao đâm liên tục vào vùng bụng chị A. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Thanh S. chạy ra can ngăn thì bị Minh chém liên tiếp vào người, gây thương tích.

Gây án xong, Minh nhảy xuống sông gần đó tự tử nhưng không thành do nước nông, sau đó bị lực lượng bảo vệ nhà trường bắt giữ.

Chị A. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 72%.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Gia đình bị cáo đã chủ động bồi thường cho chị A. 200 triệu đồng và anh S. 120 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bị cáo đã thanh toán gần 100 triệu đồng viện phí cho 2 bị hại.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo; bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải... Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.