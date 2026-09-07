Ngày 7/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Trường (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, ngày 24/6/2025, anh Trương Quang D. nhận được điện thoại của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) xưng là shipper, yêu cầu anh D. kết bạn Zalo để xác nhận đơn hàng.

Sau đó, đối tượng này gọi video cho anh D., xưng là công an, đang điều tra vụ án liên quan đến anh D. và yêu cầu anh phải hợp tác điều tra. Tiếp đó, đối tượng này yêu cầu anh D. chuyển hơn 51 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mang tên Bùi Trung Trường.

Bị cáo Bùi Trung Trường. Ảnh: TP

Sau khi chuyển tiền, anh D. bị chiếm đoạt số tiền trên nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an TPHCM đã bắt giữ Bùi Trung Trường. Theo lời khai của Trường, do thiếu nợ nhiều người nên Trường lên mạng xã hội Telegram, liên hệ với một người sử dụng tài khoản “A Chương” để tìm việc làm.

“A Chương” yêu cầu Trường mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng rồi đem sang Campuchia cho thuê, mỗi tài khoản được trả từ 10-12 triệu đồng/tháng.

Sau đó, Trường đã đến các ngân hàng mở 30 tài khoản rồi đem sang Campuchia cho thuê. Sau khi nhận được tiền từ các bị hại, Trường chuyển tiền từ các tài khoản của mình đến các tài khoản khác để các đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt.