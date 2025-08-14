Khoảng 9h ngày 14/8, một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29X3-407.XX (chưa rõ danh tính), theo hướng đi Đại lộ Thăng Long. Khi đến gần trường Tiểu học Phú Đô (phường Từ Liêm), xe máy bất ngờ đâm trúng đuôi ô tô cứu hộ BKS 29C-923.XX đang dừng đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Quang Đạo. Ảnh: Q.N

Do cú va chạm mạnh, xe máy bị văng vào gầm ô tô, nam thanh niên đập vào phần sàn của xe cứu hộ, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.