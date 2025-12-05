Ngày 5/12, Công an Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng liên quan quảng cáo “bao đậu visa” xuất khẩu lao động.

Ngày 2/12, Công an phường Khương Đình tiếp nhận đơn trình báo của anh P. (1983, trú tại Hà Nội) về việc bị lừa khi đăng ký xuất khẩu lao động qua mạng. Anh cho biết do có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, anh tìm kiếm thông tin trên Facebook và bị thu hút bởi các quảng cáo “visa bao đậu”, “chi phí thấp”.

Sau khi liên hệ, một đối tượng yêu cầu anh P. chuyển tiền để “chứng minh tài chính” hoàn tất hồ sơ. Tin tưởng, anh đã chuyển gần 600 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp. Ngay sau đó, đối tượng chặn liên lạc khiến anh nhận ra bị lừa và trình báo công an.

Trước tình trạng các vụ việc tương tự gia tăng, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân không tin vào lời mời chào xuất khẩu lao động qua mạng xã hội khi chưa được xác thực; không chuyển tiền hay cung cấp giấy tờ cá nhân cho người lạ.

Người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động được khuyến nghị liên hệ trực tiếp các doanh nghiệp được cấp phép. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý theo quy định.