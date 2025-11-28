Ngày 28/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Kim Liên vừa giải cứu một nam thanh niên bị bắt cóc online sau khi nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ.

Nam thanh niên được công an giải cứu. Ảnh: CACC

Cụ thể, vào chiều 26/11, Công an phường Kim Liên tiếp nhận tin báo của gia đình anh N.V.C. (SN 2003, trú tại địa bàn) về việc anh bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc. Đến chiều 27/11, công an xác định anh C. đang bị khống chế, đe dọa tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh. Công an phường Kim Liên đã phối hợp với Công an xã Tân Yên giải cứu và đưa anh C. về nhà an toàn.

Qua làm việc, anh C. cho biết có nhận được thông báo trúng tuyển lao động ở Mỹ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của anh, các đối tượng dựng kịch bản yêu cầu anh “chứng minh tài chính” bằng cách phối hợp tạo ra một vụ bắt cóc giả để lấy tiền.

Các đối tượng hướng dẫn anh C. mua điện thoại mới, chỉ được liên lạc qua Zoom. Anh C. bị các đối tượng thao túng tâm lý, phải liên tục thay đổi địa điểm ở Hà Nội, Bắc Ninh... Sau khi chiếm được quyền sử dụng Zalo, các đối tượng đã cắt ghép hình ảnh anh C. bị tra tấn, giam giữ rồi gửi cho gia đình, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng tiền chuộc.

Công an phường Kim Liên đã tuyên truyền cho anh C. về các thủ đoạn lừa đảo và bàn giao anh cho gia đình, kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Vụ việc trên cho thấy các đối tượng lừa đảo đã biến tướng thủ đoạn “bắt cóc online”, núp dưới vỏ bọc tuyển dụng lao động xuất khẩu đi nước ngoài, khiến người dân dễ mất cảnh giác và rơi vào bẫy tống tiền.