Ngày 23/11, Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online xuất hiện trong thời gian qua. Theo đó, sau khi có người đăng ký tuyển dụng, các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân phải đóng tiền tham gia dự án của ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào ngày 18/11, Công an xã Trung Giã (Hà Nội) nhận được tin báo của chị H. (SN 2001) về việc bị lừa đảo gần 500 triệu đồng khi đăng ký tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.

Chị H. cho biết do có nhu cầu xin việc vào ngân hàng nên chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm trang tuyển dụng của ngân hàng để nộp hồ sơ. Khi chị đăng ký xong, có một người nhắn tin giới thiệu là nhân viên tuyển dụng của ngân hàng và hẹn lịch phỏng vấn online.

Sáng 18/11, người này hướng dẫn chị đăng ký vào Zoom để gửi bài phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, đối tượng hướng dẫn chị nạp tiền vào “dự án an sinh, hỗ trợ trẻ em vùng cao”, nói rằng lợi nhuận sẽ chuyển hỗ trợ trẻ em vùng cao, còn số tiền gốc sẽ trả lại ngay cho chị.

Do tin tưởng, chị đã chuyển 8 lần với tổng số tiền gần 500 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, khi rút tiền về thì hệ thống báo lỗi. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị H. đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên để tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu.

Khi gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ thông tin tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc qua số đường dây nóng.

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.