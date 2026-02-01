Kiều Khánh Nam hiện là sinh viên năm 3 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mới đây, Nam cùng đồng đội giành giải quán quân cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới”. Đây là chương trình truyền hình thực tế dành cho sinh viên đại học trên cả nước, được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và năng lực hành động của thế hệ trẻ.

Kiều Khánh Nam là sinh viên năm 3 Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Có mẹ là giáo viên chuyên ngành giáo dục đặc biệt, từ nhỏ, Nam thường được nghe câu chuyện về những đứa trẻ khác biệt. Chứng kiến sự thiệt thòi ấy, Nam dần quan tâm tới nhóm đối tượng yếu thế.

“Em luôn ấp ủ sẽ xây dựng một môi trường hòa nhập tích cực dành cho những bạn trẻ đang gặp các vấn đề tâm lý”, Nam chia sẻ.

Để hiện thực hóa mong muốn, Nam tham gia một số khóa học và hoàn thành chứng chỉ liên quan đến tâm lý học nhằm trang bị kiến thức nền tảng để thấu hiểu hơn nhóm trẻ đặc biệt.

Sau khi hoàn thành các chứng chỉ, dưới sự đồng hành và hỗ trợ chuyên môn từ mẹ, Nam quyết định xây dựng một trung tâm giáo dục tâm lý đặc biệt tại Ba Đình (Hà Nội) và đảm nhận vai trò điều hành.

Khánh Nam cho hay trung tâm này không “thuần về kinh doanh” mà hướng đến các giá trị cộng đồng. Khoảng 25-30% lợi nhuận sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, mắc tự kỷ hoặc các vấn đề về tâm lý khác.

“Mong muốn của em là tạo ra một mô hình đủ bền vững để tồn tại, nhưng cũng phải đủ nhân văn để tạo ra giá trị thực sự”, Nam nói.

Một trong những khoảnh khắc khiến chàng trai sinh năm 2005 tin rằng con đường mình chọn có ý nghĩa là khi chứng kiến một học sinh đến trung tâm nhưng “không thể ngồi yên một chỗ”. Sau thời gian được kiên trì hỗ trợ và đồng hành, hiện cậu bé đã lên lớp 2 và luôn lọt vào top 5 học sinh xuất sắc của lớp.

Khánh Nam đăng quang nam vương cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Việt Nam”. Ảnh: NVCC

Song song với công việc tại trung tâm, Khánh Nam vẫn duy trì thành tích học tập tại trường, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng và các cuộc thi sinh viên.

Mới đây, Khánh Nam cùng đồng đội giành giải quán quân chương trình “Sinh viên thế hệ mới”. Tiêu chí của chương trình không chỉ dừng ở thành tích học thuật mà đòi hỏi thí sinh phải tạo ra giá trị thực sự cho xã hội.

Dự án giúp Nam và đồng đội chinh phục ngôi vị cao nhất mang tên “Vươn mình cùng nền tảng số” - một sáng kiến đào tạo kỹ năng số và an toàn kinh doanh online cho người khuyết tật.

“Người khuyết tật không thiếu kỹ năng. Họ chỉ thiếu một cánh cửa để bước vào nền kinh tế số”, Nam nhấn mạnh.

Dự án tập trung trang bị những kỹ năng công nghệ số cơ bản và thiết thực như viết mô tả sản phẩm, quay dựng video, livestream, vận hành gian hàng thương mại điện tử... cùng các kỹ năng phòng tránh rủi ro trên không gian mạng. Thông qua đó, dự án đã đồng hành cùng khoảng 40 người khuyết tật, giúp nhiều người có thể tự tin đứng trước ống kính, giới thiệu và bán các sản phẩm trên nền tảng số.

Theo Khánh Nam, với dự án này, ngoài việc đào tạo kỹ năng, nhóm mong muốn truyền đi thông điệp về sự bình đẳng: Dù là ai, dù có khác biệt thế nào, mỗi người đều có giá trị và có thể đóng góp cho xã hội.

Khánh Nam tích cực tham gia các hoạt động. Ảnh: NVCC

Không lâu sau chiến thắng tại "Sinh viên thế hệ mới",Khánh Nam đăng quang nam vương cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Việt Nam”. Theo Nam, trong thời đại số, một “sinh viên đẹp toàn diện” không chỉ thể hiện ở ngoại hình mà còn là sự kết hợp của trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và khả năng thích ứng.

“Bên cạnh tri thức, sinh viên cần có thái độ sống đúng đắn, biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với cộng đồng và lan tỏa điều tích cực”, Nam nói.

Bên cạnh đó, vẻ đẹp toàn diện của sinh viên hôm nay còn nằm ở việc sống có mục tiêu, có chiều sâu và trách nhiệm. Nam cũng nhấn mạnh trách nhiệm và bản lĩnh của sinh viên thế hệ mới trong việc giải quyết các vấn đề xã hội bằng tư duy hiện đại và bền vững.

Với những thành tích trong học tập và hoạt động xã hội, ngày 31/1, tại “Hội làng HSB”, Khánh Nam được GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố sẽ trao học bổng toàn phần bậc thạc sĩ khi theo học tại trường. Khánh Nam dự định sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình thạc sĩ ngành Quản trị phát triển nhân tài.