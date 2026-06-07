"Điểm nghẽn" trong công cuộc giảm nghèo thông tin

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, lĩnh vực chuyển đổi số của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực: Mạng lưới cáp quang và sóng di động 4G phủ rộng khắp toàn tỉnh, tạo nền tảng kết nối cơ bản cho người dân; 100% trung tâm xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã kết nối Internet tốc độ cao; Tỉnh đã công bố 2.174 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tích hợp thành công 1.519 dịch vụ công trực tuyến (bao gồm 767 dịch vụ toàn trình và 752 dịch vụ một phần); Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 77,67%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt tới 94,52%, tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt 98,77%...

Ứng dụng Công dân số QuangTri-S tích hợp khoảng 18 dịch vụ, tiện ích thiết yếu liên quan đến y tế, giáo dục, dịch vụ công...; hiện đã đạt 11.520 lượt tải, cài đặt; tiếp nhận xử lý hiệu quả hơn 1.300 phản ánh hiện trường của người dân.

Mặc dù vậy, trong công cuộc giảm nghèo thông tin, tỉnh Quảng Trị vẫn đang đối mặt không ít thách thức.

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và thanh toán số tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa còn rất khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự hạn chế về nhận thức, kỹ năng số của đồng bào, trong khi vẫn thiếu các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng một cách sâu rộng; Khoảng cách số giữa trung tâm đô thị với các khu vực đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo vẫn còn hiện hữu.

Tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đa dạng giải pháp để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số.

Xóa nghèo thông tin bằng các giải pháp công nghệ

Nhằm tạo cú hích đột phá để không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số, Đề án “Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2035” vừa được UBND tỉnh phê duyệt hồi cuối tháng 5/2026 tại Quyết định số 1998.

Theo Đề án, thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đa dạng giải pháp nhằm thúc đẩy xã hội số, phổ cập kỹ năng số toàn dân. Đáng chú ý là lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số" cùng những hoạt động tích cực của tổ công nghệ số cộng đồng.

Quảng Trị kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đảm bảo sự vận hành thông suốt của bộ máy chính quyền không có độ trễ về thông tin. 100% dịch vụ công đủ điều kiện sẽ được cung cấp trực tuyến toàn trình để người dân tiếp cận và sử dụng.

Các kênh truyền thông số mang tính cá nhân hóa sẽ được đa dạng hóa. Tỉnh sẽ khai thác sâu hạ tầng IoT (Internet kết nối vạn vật) để gửi thông tin cảnh báo sớm thiên tai, bão lụt, cháy rừng... theo thời gian thực đến từng hộ gia đình thông qua ứng dụng công dân số QuangTri-S và hệ thống loa thông minh tại cơ sở.

Việc xây dựng nền tảng Trợ lý ảo thông minh ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) có khả năng hiểu và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên hoạt động 24/7 cũng sẽ giúp người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, người nghèo thông tin, dễ dàng tra cứu văn bản pháp luật, tìm kiếm thông tin và được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công một cách nhanh chóng, chính xác.

Đặc biệt, thông qua việc hoàn thiện Cổng dữ liệu mở, tỉnh sẽ minh bạch hóa toàn bộ thông tin quản lý, cung cấp nguồn tài nguyên dữ liệu "sạch" để người dân tự do khai thác.

Không chỉ hỗ trợ người dân biết cách ứng dụng các dịch vụ số thiết yếu vào đời sống, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn để giảm thiểu nguy cơ người dân bị lừa đảo trên không gian mạng.

Mặt khác, để giải quyết “điểm nghẽn” hạ tầng kết nối, chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng viễn thông xóa dần các "vùng lõm" sóng, đảm bảo thông suốt thông tin từ biên giới, hải đảo đến trung tâm đô thị.

Hạ tầng viễn thông phủ sóng rộng khắp 100% xã sẽ hỗ trợ đắc lực cho người nông dân đưa nông sản, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử, phát triển kinh tế số.

Từ việc được xóa nghèo thông tin, người dân Quảng Trị sẽ chủ động, tự tin hơn trên hành trình xóa nghèo kinh tế, phát triển bền vững.

Đề án “Nâng cấp Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, Trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 2035” được xây dựng trên cơ sở khoa học, thực tiễn và bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia.