UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người cao tuổi thuộc diện được TGPL giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh. Mục đích hướng tới là đẩy mạnh truyền thông nhằm tiếp tục giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng và người cao tuổi về quyền được TGPL miễn phí, đồng thời nâng cao năng lực của người thực hiện TGPL, bảo đảm 100% người cao tuổi thuộc diện được TGPL khi có yêu cầu sẽ được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí kịp thời.

Tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh truyền thông nhằm tiếp tục giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng và người cao tuổi về quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đa dạng hóa hoạt động truyền thông về TGPL bằng nhiều hình thức phù hợp với người cao tuổi.

Cụ thể, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp triển khai hoạt động truyền thông pháp luật về TGPL cho người dân, chú trọng hướng tới cán bộ cấp thôn như già làng, trưởng bản, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng. Thông qua các hội nghị và buổi sinh hoạt, lực lượng này sẽ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quyền của người cao tuổi cũng như các chính sách TGPL miễn phí. Việc trang bị kỹ năng và thông tin cho các già làng, trưởng bản và người có uy tín nhằm tạo ra những "cánh tay nối dài" tại bản làng, giúp kịp thời giải thích, hướng dẫn và phát hiện nhu cầu TGPL của người cao tuổi thuộc diện được hỗ trợ ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng, biên soạn, phát hành tài liệu truyền thông phù hợp với đặc điểm, khả năng tiếp cận của người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi bị khuyết tật, người cao tuổi ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, người cao tuổi có khó khăn về tiếp cận thông tin. Các sản phẩm truyền thông về TGPL được lưu giữ dưới dạng tài liệu, tờ gấp pháp luật, các ấn phẩm chuyên dụng… Tỉnh sẽ tập trung biên soạn, phát hành các ấn phẩm chuyên dụng, tài liệu có chữ in lớn, ngôn ngữ đơn giản hoặc định dạng nghe - nhìn nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Điểm nổi bật trong kế hoạch lần này là việc đẩy mạnh truyền thông trên môi trường số: tăng cường sản xuất, đăng tải các video ngắn, infographic, tin bài hướng dẫn thủ tục hành chính TGPL trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và các nền tảng mạng xã hội.

Mặt khác, Trung tâm TGPL nhà nước - Sở Tư pháp cũng sẽ triển khai ứng dụng TGPL trên các nền tảng số (ứng dụng trên điện thoại di động, trang thông tin điện tử…), đường dây nóng, giúp người cao tuổi tiếp cận thông tin và dịch vụ TGPL dễ dàng hơn.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Quảng Trị xác định sẽ ưu tiên nguồn lực lồng ghép các hoạt động TGPL với các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm đảm bảo hiệu quả bền vững, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có đông người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp.