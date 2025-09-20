Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và đang đối mặt với nhiều nguy cơ khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để nhận diện và phòng tránh rủi ro trong không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là bài toán của riêng Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay, hợp tác từ nhiều phía.

Thực tế, thời gian qua, công tác bảo vệ trẻ em trên mạng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, tổ chức, và dự án “Tăng cường các kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các hình thức bạo lực giới và buôn bán người” được Plan International Việt Nam cùng các đối tác triển khai 4 năm qua tại tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang) là một minh chứng.

Góc trưng bày hình ảnh một số hoạt động của dự án tại địa bàn Hoàng Su Phì ở hội thảo tổng kết dự án diễn ra chiều ngày 19/9.

Chiều ngày 19/9, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tổ chức vừa phối hợp với Plan International Việt Nam đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tăng cường các kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các hình thức bạo lực giới và buôn bán người”.

Được triển khai từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2025 trên địa bàn 4 huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Hoàng Su Phì và Xín Mần cũ, dự án hướng tới mục tiêu trang bị các kỹ năng an toàn mạng và nâng cao hiểu biết về Internet nhằm giúp giảm tỷ lệ bạo lực trên cơ sở giới, nạn buôn người và tảo hôn cho 22.000 trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em dễ bị tổn thương tại 56 trường THCS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Qua đó, giúp trẻ em cảm thấy tự tin thách thức những định kiến giới còn tồn tại và bảo vệ bản thân tốt hơn khỏi những nguy cơ bị xâm hại, mua bán người và bạo lực trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, dự án cũng tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ ngành giáo dục và giáo viên các trường thuộc dự án nhằm xây dựng nhận thức và kỹ năng cho thanh thiếu niên, hướng tới phòng ngừa và giải quyết bạo lực trên cơ sở giới, buôn bán người và tảo hôn. Dự án do Quỹ Moondance Foundation tài trợ thông qua Văn phòng Plan International Vương quốc Anh.

Trẻ em đang đối mặt với nhiều nguy cơ khi các em chưa có đầy đủ kỹ năng để nhận diện và phòng tránh rủi ro trong không gian mạng.

Qua 4 năm thực hiện, những can thiệp của dự án đã mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là việc xây dựng hệ thống 24 bài học trực tuyến về phòng chống bạo lực học đường, an toàn mạng, phòng chống tảo hôn và mua bán người do Sở GD&ĐT quản lý.

Thông qua hoạt động của dự án, 574 thầy cô giáo viên chủ nhiệm và gần 22.000 học sinh được nâng cao năng lực và hưởng lợi từ các chương trình truyền thông và 46 lớp tập huấn về kỹ năng số và hệ thống e-Learning. Đặc biệt, dự án đã hướng dẫn và hỗ trợ vận hành 128 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại 56 trường THCS. Qua đó, hơn 3.100 tiết dạy e-Learning đã được tổ chức cho 3.356 học sinh thuộc câu lạc bộ.

Nhận thấy lợi ích của việc tham gia các bài học e-Learning, từ năm thứ 2 của dự án, toàn bộ các trường thực hiện dự án đã chủ động tổ chức 5.912 tiết e-Learning cho học sinh toàn trường, với sự tham gia của 21.747 học sinh tại 574 lớp.

Ngoài ra, dự án đã cung cấp các trang thiết bị như 86 bộ máy vi tính, webcam, bộ phát Wi-Fi, loa truyền thông, 119 smart TV và 8 loa kéo di động phục vụ các hoạt động dạy - học và truyền thông tại trường và cộng đồng.

Trao đổi tại hội thảo tổng kết dự án, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nhận xét: "Dự án này đã góp phần giải quyết những thách thức hiện nay giới trẻ, các bậc phụ huynh, ngành giáo dục cũng như toàn xã hội đang phải đối mặt, đó là hiện tượng mất an toàn trên không gian mạng. Với đối tượng là học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao của tỉnh Tuyên Quang thì vấn đề về nâng cao kiến thức và kỹ năng để bảo vệ các em khỏi các hình thức bạo lực về giới, nạn tảo hôn và nạn mua bán người là hết sức cần thiết".

Theo ông Dương Văn Tuy, quản lý chương trình vùng Tuyên Quang của Plan International Việt Nam, dự án đã khuyến khích và hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên để các em tự tin thách thức các định kiến giới và chủ động hành động để ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới, tảo hôn và mua bán người. Các em không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà còn là người tham gia tích cực, biết cách lên tiếng, tự bảo vệ và hỗ trợ bạn bè mình.

“Chúng tôi tin rằng việc nâng cao năng lực, kỹ năng an toàn số cho trẻ em, qua đó góp phần giảm thiểu các hành vi xâm hại trẻ như bạo lực, tảo hôn và buôn bán người, mà dự án đã triển khai là một hướng đi đúng đắn, cần được tiếp tục duy trì, nhân rộng và lồng ghép vào các chương trình bảo vệ trẻ em hiện có”, ông Dương Văn Tuy chia sẻ.

Đóng góp ý kiến trong phần thảo luận, cô giáo Nguyễn Thị Lan, giáo viên trường THCS Hữu Vinh nhận xét, dự án “Tăng cường các kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng nhằm bảo vệ thanh thiếu niên khỏi các hình thức bạo lực giới và buôn bán người” là một chương trình có mục tiêu rõ ràng, cụ thể nhằm khắc phục nạn tảo hôn, mua bán người, bạo lực mạng và bảo vệ cho các em học sinh.

“Tôi mong rằng qua các bài học e-Learning, các em học được những bài học bổ ích để tự tin và vững vàng hơn trước những thông tin xấu độc hay lừa đảo trên môi trường mạng. Các thầy cô sẽ luôn sát cánh đồng hành cùng học sinh và gia đình để các em không đơn độc trên môi trường mạng. Nhà trường sẽ duy trì và mở rộng những bài học E-Learning từ dự án để tạo môi trường học tập vui tươi, an toàn và bình đẳng hơn cho học sinh”, cô giáo Nguyễn Thị Lan cho hay.