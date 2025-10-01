Tại lễ kỷ niệm 10 năm Chương trình “Mizuiku – Em yêu nước sạch” (30/9), ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN&MT), nhấn mạnh chương trình không chỉ nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước và rừng cho học sinh mà còn cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng, góp phần xây dựng nông thôn mới. Năm 2025, chương trình “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” sẽ ra mắt, là mô hình giáo dục môi trường gắn với thiên nhiên đầu tiên tại Việt Nam, theo hình thức hợp tác công – tư.

Khách mời tham quan triển lãm về nước sạch ở các địa phương.

Chương trình hướng đến các mục tiêu: bảo tồn nguồn nước, trung hòa khí carbon và cải thiện sinh kế. Năm 2025, chương trình được nhân rộng với mục tiêu trồng 60ha rừng đầu nguồn tại các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai và Tây Ninh. Qua đó, tuyên truyền người dân và chủ rừng địa phương về phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân sẽ được đào tạo kỹ thuật trồng rừng, trồng xen canh, giúp họ hiểu giá trị của rừng và phát triển kinh tế bền vững thông qua khai thác lâm sản phụ, từ đó nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, thay đổi bộ mặt nông thôn tại nhiều địa phương có lâm nghiệp.

Ngoài ra, các chương trình trải nghiệm thiên nhiên cũng là mô hình giáo dục môi trường gắn với thiên nhiên là phương pháp truyền cảm hứng mạnh mẽ giúp mọi người không chỉ hiểu mà còn yêu và hành động phát triển nông thôn mới một cách bền vững.

Khởi xướng tại Nhật Bản năm 2004, Mizuiku giáo dục học sinh tiểu học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Nhật Bản triển khai chương trình từ năm 2015, với nội dung bản địa hóa phù hợp. Các hoạt động trong và ngoài trường học khơi gợi sáng tạo, khuyến khích học sinh hành động vì thiên nhiên.

Mô hình giáo dục bền vững này đặt học sinh làm trung tâm, tập huấn 16.000 giáo viên làm “người truyền lửa”. Năm 2023, chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt làm nội dung giảng dạy chính khóa. Đến nay, gần 1 triệu học sinh được tiếp cận, gần 200 công trình nước sạch được xây dựng, mang lại lợi ích cho hơn 5 triệu người.

Ông Manabu Seki, Phó Tổng Giám đốc Phát triển bền vững Tập đoàn Suntory, cho biết Mizuiku đã tiếp cận hơn 1 triệu trẻ em toàn cầu vào năm 2024, hướng tới mục tiêu 5 triệu trẻ em vào năm 2030. Việt Nam là mô hình tiêu biểu, truyền cảm hứng cho việc mở rộng chương trình ra thế giới, nhờ mô hình hợp tác công – tư hiệu quả.

“Mizuiku – Em yêu nước sạch” không chỉ giáo dục thế hệ trẻ mà còn thúc đẩy kinh tế xanh, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Chương trình là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục kết hợp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.