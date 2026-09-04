Ngày 4/9, tại trụ sở UBND xã Tam Xuân (Thành phố Đà Nẵng), phòng Văn hóa - Xã hội xã Tam Xuân tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng chữ ký số.

Hội nghị thu hút hơn 110 học viên là cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công, viên chức làm tại Trạm y tế cùng các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ Đề án 06 của xã. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp hỗ trợ người dân trong quá trình tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh về cách đăng ký chứng thư chữ ký số và thực hiện ký số.

Trao đổi với các học viên, ông Lê Phước Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của xã Tam Xuân thông tin: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, chữ ký số là một công cụ quan trọng, giúp cá nhân thực hiện các giao dịch điện tử một cách an toàn, thuận tiện và có giá trị pháp lý.

Việc sử dụng chữ ký số sẽ góp phần giảm thời gian đi lại, hạn chế việc in ấn, lưu trữ hồ sơ giấy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Thay vì phải ký trực tiếp trên giấy, người dân có thể thực hiện ký xác nhận trên môi trường điện tử thông qua các nền tảng và ứng dụng được hướng dẫn.

Một số tình huống cụ thể có thể kể đến như, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, ký xác nhận và bổ sung hồ sơ điện tử mà không cần phải đến cơ quan hành chính nhiều lần. Khi thực hiện các thủ tục hành chính, hồ sơ có chữ ký số giúp cơ quan tiếp nhận kiểm tra, xử lý nhanh chóng, minh bạch hơn.

Trong lĩnh vực y tế, chữ ký số có thể hỗ trợ xác thực các giao dịch, hồ sơ điện tử khi người dân sử dụng các dịch vụ phù hợp. Người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID, đăng ký chứng thư chữ ký số và thực hiện ký số bằng Căn cước công dân gắn chip hoặc chữ ký số công cộng theo quy định.

Theo kế hoạch của UBND xã Tam Xuân, mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức nắm được quy trình hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số; đồng thời, đa số người dân có điện thoại thông minh được tiếp cận, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng chức năng ký số.

“Đây là nhiệm vụ thiết thực, gắn trực tiếp với hoạt động hằng ngày của các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn xã. Vì vậy, hội nghị tập huấn không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu lý thuyết, mà quan trọng hơn là giúp các học viên hiểu đúng, thực hành được và hướng dẫn lại được cho người dân”, ông Bình nhấn mạnh.

Đại diện xã Tam Xuân đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu các nội dung được cán bộ của Trung tâm Thông tin và giám sát điều hành thông minh – IOC thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - NEAC tại Đà Nẵng truyền đạt; đặc biệt là nội dung hướng dẫn các bước cài đặt ứng dụng Danang Smart City, truy cập cổng myportal.danang.gov.vn, các đăng nhập bằng VNeID, đăng ký chứng thư chữ ký số và thực hiện ký số.

Được triển khai theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, chương trình tập huấn khuyến khích các học viên thực hành trực tiếp trên điện thoại thông minh, qua đó giúp họ có thể tự thao tác và hướng dẫn lại cho người dân sau hội nghị. Trong hoạt động này, các tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy đã hỗ trợ, hướng dẫn cấp phát chữ ký số công cộng miễn phí ngay trong khuôn khổ chương trình, giúp học viên và người dân có thể trải nghiệm và sử dụng ngay.