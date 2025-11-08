Nghị quyết số 110/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Theo quy định hiện hành, với cá nhân không có người phụ thuộc, khi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Với cá nhân có người phụ thuộc sẽ được giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết số 109/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị từ 1/1/2026 tới hết năm 2026 mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn được quy định như sau:

Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa) Xăng, trừ etanol lít 2.000 Nhiên liệu bay lít 1.500 Dầu diesel lít 1.000 Dầu hỏa lít 600 Dầu mazut lít 1.000 Dầu nhờn lít 1.000 Mỡ nhờn kg 1.000

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, từ ngày 1/1/2027 trở đi, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn các nhân sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Võ Văn Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre giữ chức ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội. Trong thời gian giữ chức ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Võ Văn Hội được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,20.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Trọng Đức, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 26/10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Quang kể từ ngày 28/10 để nhận công tác khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng kể từ ngày 28/10 để nhận công tác khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Kỷ kể từ ngày 27/10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/10.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Việt Hà, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Đức, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/10.