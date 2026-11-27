Ông Dương Văn Thịnh, Giám đốc Uptime khu vực Đông Dương cho biết, Trung tâm dữ liệu của VNPT Hòa Lạc đã trải qua hành trình nghiêm ngặt để đạt được chứng chỉ TCOS, đây là tiêu chuẩn tương đương trung tâm dữ liệu lớn toàn cầu.

Chứng nhận TCOS Tier III là chặng thứ ba trong hành trình 5 năm VNPT kiên trì theo đuổi mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Ngày 27/11, VNPT đón nhận chứng nhận TCOS Tier III về tính bền vững trong vận hành do Uptime Institute cấp cho Trung tâm dữ liệu VNPT IDC Hòa Lạc. Cùng với hai chứng nhận về thiết kế (2021) và công trình xây dựng (2023), trung tâm dữ liệu này đã hoàn thiện bộ ba chứng nhận Tier III, bao phủ toàn bộ vòng đời hoạt động.

TCOS tập trung vào ba nhóm yếu tố gồm quản lý và vận hành, đặc tính công trình và vị trí địa điểm. Các nội dung đánh giá bao gồm năng lực nhân sự, đào tạo, bảo trì, quản lý thay đổi và ứng phó sự cố. Những quy trình này không chỉ cần được chuẩn hóa trên hồ sơ mà còn phải được chứng minh bằng thực tiễn vận hành.

Từ năm 2025, VNPT IDC Hòa Lạc triển khai rà soát hiện trạng, chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và đào tạo nhân sự.

Theo VNPT, quá trình chuẩn bị ghi nhận hơn 14.000 trang hồ sơ, tài liệu minh chứng, 41 cuộc họp phối hợp cùng 24 buổi đào tạo và diễn tập thực địa.

Tháng 8/2026, các chuyên gia Uptime Institute tiến hành đánh giá trực tiếp tại cơ sở, kiểm chứng hệ thống kỹ thuật, quy trình tác nghiệp và khả năng xử lý tình huống của đội ngũ kỹ sư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Thành Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT, nhấn mạnh việc đạt chứng nhận TCOS Tier III là chặng thứ ba trong hành trình 5 năm VNPT kiên trì theo đuổi mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VNPT IT, cho biết TCOS là bài kiểm tra khắt khe đối với quy trình quản trị và vận hành trung tâm dữ liệu. Theo ông, chỉ một sai sót nhỏ trong quy trình cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn.

Vì vậy, VNPT duy trì nhiều kịch bản bảo đảm an toàn và sẽ chuẩn hóa các quy trình vận hành theo khuyến nghị của Uptime Institute để triển khai trên toàn hệ thống trung tâm dữ liệu.

Đại diện Uptime Institute khu vực Đông Dương, ông Dương Văn Thịnh đánh giá quá trình đạt chứng nhận TCOS Tier III thể hiện chiến lược và cam kết đầu tư dài hạn của VNPT vào hạ tầng số.

Ông cũng nhận định năng lực nhân lực và công nghệ tại VNPT IDC Hòa Lạc không thua kém các trung tâm dữ liệu trên thế giới.

Ở góc độ khách hàng, ông Hà Văn Tú, Giám đốc Công nghệ VETC, cho biết doanh nghiệp lựa chọn trung tâm dữ liệu VNPT tại Hòa Lạc bởi các tiêu chuẩn an toàn khắt khe, đáp ứng yêu cầu duy trì dịch vụ thu phí không dừng liên tục, không gián đoạn.

Đối với các tổ chức tài chính – ngân hàng, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vận hành những hệ thống công nghệ thông tin quan trọng, bộ ba chứng nhận Tier III là cơ sở tham khảo độc lập phục vụ quá trình thẩm định nhà cung cấp, kiểm toán và quản trị rủi ro.

Các chứng nhận cũng giúp khách hàng có thêm căn cứ khi đánh giá yêu cầu hạ tầng, phạm vi dịch vụ và phương thức quản lý vận hành.

Việc chuẩn hóa quy trình, kiểm chứng năng lực vận hành và xác định rõ trách nhiệm của từng vị trí góp phần giảm thiểu nguy cơ gián đoạn, bảo đảm hoạt động bảo trì được thực hiện theo quy trình và các tình huống sự cố có phương án ứng phó cụ thể.

Ở góc độ rộng hơn, Nghị quyết 57-NQ/TW xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới và hạ tầng số là nền tảng cho phát triển.

Trong bối cảnh đó, những trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế như VNPT IDC Hòa Lạc góp phần tạo dựng nền móng hạ tầng phục vụ kinh tế số, chính phủ số và các ứng dụng AI tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo ngày càng tăng, bộ ba chứng nhận Tier III là cơ sở tham khảo độc lập giúp khách hàng đánh giá năng lực thiết kế, xây dựng và vận hành của nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu.

Đây cũng là căn cứ hỗ trợ quá trình thẩm định đối tác, kiểm toán và quản trị rủi ro đối với các tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp vận hành hệ thống công nghệ thông tin quan trọng.

Thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục tiếp thu các khuyến nghị của Uptime Institute, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và chuẩn hóa kinh nghiệm tại IDC Hòa Lạc thành quy chuẩn chung cho toàn hệ thống trung tâm dữ liệu.

Đồng thời, doanh nghiệp định hướng mở rộng năng lực hạ tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điện toán đám mây và AI.

Chia sẻ về phát triển hạ tầng số, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh, Việt Nam đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi.

Tính đến nay, cả nước đã xây dựng được 42 trung tâm dữ liệu thương mại với tổng công suất thiết kế khoảng 372 MW.

Ông Hoàng Minh nhấn mạnh, Việt Nam đang tiếp tục phát triển hạ tầng Cloud, trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, đảm bảo kết nối tin cậy, an toàn và khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của AI và kinh tế số.