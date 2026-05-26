Chị Đặng Thúy Quỳnh (Hà Nội) cho biết, chị biết làm món thịt một nắng từ khoảng 5 năm trước, vào thời điểm Hà Nội cũng nắng nóng gay gắt như hiện nay. Ban đầu, chị chỉ tò mò làm thử theo các công thức trên mạng, nhưng sau vài lần thành công, món ăn này dần trở thành thú vui quen thuộc mỗi dịp hè.

Chị Đặng Thuý Quỳnh ở Hà Nội đã có 5 năm "kinh nghiệm" làm món ba chỉ một nắng. Ảnh: NVCC

“Cứ đến những đợt nắng nóng cao điểm là tôi lại tranh thủ làm một vài mẻ thịt, vừa để ăn, vừa như một niềm vui nho nhỏ khi chia sẻ thành phẩm lên mạng xã hội”, chị Quỳnh nói.

Theo chị, phần thịt phù hợp nhất để làm món này là ba chỉ. Thịt thường được mua từ sáng sớm để đảm bảo độ tươi, rửa sạch rồi thái thành miếng dài, dày khoảng hai đốt ngón tay trước khi đem ướp với các gia vị đơn giản như bột canh, hạt nêm, mì chính, ngũ vị hương, bột hành và tỏi. Sau khoảng 30 phút thấm gia vị, thịt có thể mang đi phơi.

Do sống ở chung cư, nhà không có hướng nắng phù hợp nên chị tận dụng mái nhà cơ quan để phơi thịt.

“Ở đây nắng chiếu từ sáng tới chiều, rất thích hợp để làm món một nắng. Mỗi lần mang thịt lên phơi lại thành câu chuyện vui của cả cơ quan, ai đi qua cũng hỏi han, xin công thức rồi về làm thử”, chị cười nói.

Chị Quỳnh tranh thủ nắng gắt phơi thịt trên mái nhà. Ảnh NVCC

Những miếng thịt được xếp ngay ngắn dưới cái nắng ngoài trời hơn 40 độ C. Từ khoảng 8h đến 17h, thịt dần se mặt, săn lại và đạt đúng độ “một nắng” vừa tới. Sau khi mang về, chị Quỳnh bọc kín bằng màng thực phẩm hoặc hút chân không rồi cất ngăn đông để ăn dần.

Không chỉ thịt ba chỉ, chị Quỳnh còn tranh thủ phơi thêm mực một nắng. Với món này, mực thường được để nguyên vị, không tẩm ướp, giúp mực khô đều và đẹp mắt hơn và không rụng râu.

Chị Quỳnh cho biết, chị mê nhất là cho thịt vào nồi chiên không dầu vì lớp bì giòn tan, phần thịt săn chắc nhưng không khô, ngon theo kiểu “không hàng heo quay nào có được”.

Cắn một miếng có thể cảm nhận rõ lớp bì giòn nhẹ, phần nạc dai mềm vừa phải, còn lớp mỡ đã được hong nắng nên béo nhưng không ngấy. Vị mặn ngọt thấm đều từng thớ thịt, càng nhai càng thơm.

Chị Quỳnh phơi cả mực nhưng không ướp để tránh làm rụng râu. Ảnh NVCC

Trong khi đó, tận dụng ban công hướng Tây hứng trọn nắng gắt, chị Trần Chi Anh (Định Công, Hà Nội) đã làm được khoảng 2kg thịt lợn một nắng săn chắc, thơm lừng chỉ sau 1 ngày phơi.

Theo chị, thịt đạt chuẩn phải có lớp ngoài khô ráo, se mặt rõ rệt, khi chạm tay vào không còn cảm giác dính. Phần bì sau khi hong nắng chuyển màu trong nhẹ, hơi dai và săn lại.

“Làm món này nhìn đơn giản nhưng vẫn cần căn thời gian phơi và chọn thịt thật tươi ngon. Nếu thịt chưa ráo nước hoặc phơi chưa tới rất dễ bị hỏng”, chị chia sẻ.

Đây đã là mùa hè thứ 3 chị duy trì thói quen làm thịt một nắng mỗi khi Hà Nội bước vào đợt nóng cao điểm. Nếu trước đây chỉ ướp kiểu truyền thống với sả, hành, tỏi và dầu hào thì năm nay, chị Chi Anh đã nâng cấp công thức bằng nhiều gia vị độc đáo hơn như mắc khén, hạt dổi Tây Bắc.

Thịt ba chỉ sau khi phơi một nắng có thể chế biến quay giòn bì rất đậm đà. Ảnh: NVCC

Theo kinh nghiệm của chị, phần thịt ngon nhất để làm món này là ba chỉ hoặc vai giòn vì có xen kẽ cả nạc lẫn mỡ, khi nướng sẽ không bị khô. “Tôi thích loại ba chỉ có lớp mỡ mỏng đan đều với nạc. Phơi xong đem nướng lên, mỡ chảy xèo xèo thơm cực kỳ”, chị nói.

Trước khi ướp, thịt phải được rửa kỹ bằng nước muối loãng rồi thấm khô hoàn toàn bằng khăn hoặc giấy bếp. Công đoạn này giúp miếng thịt ráo mặt, dễ ngấm gia vị và lên màu đẹp hơn sau khi phơi nắng.

Sức hấp dẫn của các món “một nắng” nằm ở hương vị đặc trưng khó trộn lẫn với những cách chế biến thông thường. Sau khi hong nắng, những miếng ba chỉ chuyển màu hồng đỏ óng nhẹ, xen kẽ lớp mỡ trắng trong bắt mắt. Bề mặt thịt se lại, ánh lên lớp dầu mỏng tự nhiên nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm ẩm.

Khi đem nướng hoặc chế biến bằng nồi chiên không dầu, phần mỡ dần sém cạnh, tỏa hương thơm hấp dẫn. Viền thịt vàng ruộm, quyện cùng mùi ngũ vị hương, tỏi phi và chút hương khói đặc trưng khiến món ăn càng thêm đậm đà.

Món này có thể ăn cùng cơm nóng, cuốn rau sống chấm muối ớt xanh hoặc thái lát làm món nhâm nhi đều rất hợp vị. Nhiều người còn áp chảo cho thịt cháy cạnh nhẹ rồi ăn kèm dưa leo, kim chi hay chấm tương ớt để tăng thêm hương vị cho bữa cơm ngày hè.