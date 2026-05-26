Ngô luộc là món ăn quen thuộc, dễ làm nhưng để luộc được bắp ngô chín đều, hạt mềm dẻo, thơm ngọt thì không phải ai cũng biết. Nhiều người thắc mắc luộc ngô bao nhiêu phút thì chín, có cần cho thêm muối hay đường để ngô ngon hơn không.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, thời gian luộc ngô sẽ phụ thuộc vào độ non, độ tươi của bắp ngô và loại ngô sử dụng.

Nếu là ngô mới bẻ, phần vỏ còn xanh tươi, râu ngô mềm và cuống trắng thì thường chín khá nhanh. Sau khi nước sôi, bạn đun nhỏ lửa thêm khoảng 15-20 phút là hạt ngô đã chín mềm, giữ được độ ngọt tự nhiên.

Trong khi đó, với ngô đã để lâu hoặc bảo quản trong tủ lạnh, thời gian luộc nên kéo dài khoảng 20-25 phút tính từ lúc nước sôi để nhiệt thấm đều vào lõi. Những bắp ngô lớn, nhiều hạt hoặc còn nguyên lớp vỏ ngoài cũng sẽ cần thêm vài phút so với ngô nhỏ đã bóc vỏ.

Có nhiều mẹo để luộc ngô thơm ngon, hạt mềm, ngọt lịm.

Để kiểm tra ngô đã chín hay chưa, có thể dùng tăm hoặc đũa xiên thử vào hạt. Nếu hạt mềm, dễ xuyên qua và có mùi thơm thì là ngô đã đạt độ chín phù hợp.

Ngoài thời gian luộc, nhiều người còn truyền tai nhau một số mẹo giúp ngô ngon và đậm vị hơn.

Một trong những cách phổ biến là cho phần lá non và râu ngô vào nồi luộc. Điều này giúp nước luộc thơm tự nhiên, đồng thời giữ được hương vị đặc trưng của bắp ngô.

Khi luộc, nên đổ nước ngập mặt ngô và đậy nắp kín để nhiệt tỏa đều. Sau khi nước sôi khoảng 5 phút, có thể hạ lửa vừa để ngô chín từ từ, tránh tình trạng bên ngoài mềm nhưng lõi bên trong còn sượng.

Nhiều người nội trợ cũng cho thêm một chút muối vào nồi luộc. Muối giúp vị ngọt của ngô đậm hơn mà không làm mất đi hương thơm tự nhiên.

Đặc biệt, một mẹo đang được chia sẻ rộng rãi là thêm khoảng 100-200ml sữa tươi không đường vào nước luộc. Cách này giúp hạt ngô có vị béo nhẹ, mềm hơn và thơm.

Tuy nhiên, không nên luộc quá lâu vì hạt ngô dễ bị nhũn, mất độ giòn ngọt. Sau khi ngô chín, nên vớt ra ăn ngay hoặc giữ trong nồi đậy kín để ngô không bị khô nhưng không ngâm nước nóng quá lâu, làm hạt bị nhũn, nhạt vị.

Với ngô nếp, thời gian luộc thường lâu hơn ngô ngọt vài phút để đạt độ dẻo.