Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến nắng nóng mở rộng trên diện rộng; tâm điểm gay gắt tập trung tại vùng núi phía Tây miền Trung và khu vực Nam Bộ.

Cụ thể, ngày 30/3, nắng nóng xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng. Nhiệt độ lúc 13h có nơi trên 36 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 36.4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.2 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 36.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 36.8 độ,... Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-55%.

Dự báo, ngày 31/3, Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Miền Bắc đón đợt nắng nóng đầu mùa chỉ trong 2 ngày, sau nhiệt độ giảm nhanh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến TP Huế phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Đây là mức nhiệt dự báo cao nhất trong đợt nắng nóng này; thời gian nóng nhất 12-16h.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Từ ngày 1/4, nắng nóng ở các khu vực trên suy giảm dần.

Dự báo chi tiết các khu vực. Nguồn: NCHMF

Riêng thời tiết Hà Nội, sau những cơn mưa chuyển mùa, nhiệt độ tăng rất nhanh. Ngày 31/3, mức nhiệt ở Hà Nội đạt ngưỡng 35 độ; nhưng ngay sau đó, ngày 1-2/4, mức nhiệt cao nhất giảm xuống còn 31-32 độ.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới nắng nhiều. Nguồn: NCHMF

Trong khi đó, ngày 31/3 và 1/4, khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Dự báo, nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.