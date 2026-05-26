Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, có tới 17 điểm có nhiệt độ cao trên 40 độ, tập trung tại các tỉnh, thành Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; trong đó nóng nhất là tại trạm Láng, Hà Nội, nhiệt độ cao tới 40.7 độ.

Dự báo, ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 9-19h.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 9-18h.

Miền Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội. Ảnh: Phạm Hải

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26-27/5, tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-40 độ, có nơi cao hơn 40 độ. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 9-19h hàng ngày.

Dự báo, đợt nắng nóng diện rộng này còn tiếp diễn ở miền Bắc đến ngày 27/5; từ 28/5, thời tiết bắt đầu dịu dần. Tại Hà Nội, khoảng tối và đêm 27/5, xuất hiện mưa giông, nhiệt độ giảm dần; đến 29/5, kết thúc đợt nắng nóng.

Tại Trung Bộ, khối khí nóng chịu áp lực lâu hơn, kéo dài đến khoảng ngày 28/5; từ 29/5, nắng nóng có xu hướng giảm nhiệt.

Ngoài ra, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết ngày 26/5/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng đồng bằng có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ