Chi phí sử dụng lâu dài được quan tâm

Mùa nóng quay trở lại, mặt hàng điều hoà tiếp tục hút khách tại các siêu thị, cửa hàng điện máy. “Khách đến mua thường hỏi khá kỹ về khả năng tiết kiệm điện, độ bền, chất lượng vận hành”, anh Hoàng Nam, chủ cửa hàng điện máy lâu năm tại TP HCM, cho biết.

Theo anh Nam, điều này phản ánh rõ sự thay đổi trong nhu cầu dùng máy lạnh năm nay, khác hẳn so với khoảng 5 - 7 năm trước, khi phần lớn khách hàng ưu tiên máy làm mát mạnh và giá dễ tiếp cận.

Là người bán và tư vấn lâu năm, anh Nam cho rằng, việc đặt tiêu chí tiết kiệm điện lên hàng đầu xuất phát từ thực tế, máy lạnh ngày càng phổ biến và gần như là thiết yếu, được dùng thường xuyên không chỉ trong mùa nóng. Do đó, với nhiều gia đình, mua điều hoà còn là khoản đầu tư dài hạn, cần đảm bảo sử dụng bền bỉ và tiết kiệm điện qua nhiều năm.

“Nhiều người sẵn sàng chi thêm cho các dòng máy tiết kiệm điện nếu hiệu quả sử dụng ổn định về lâu dài”, anh Nam nói thêm.

Điều này khiến các dòng điều hòa Inverter dần trở thành lựa chọn phổ biến hơn, một số dòng máy còn tích hợp công nghệ tối ưu điện năng.

Máy lạnh ngày nay được ưu tiên ở khả năng tiết kiệm điện và vận hành ổn định

Ưu tiên “mát khỏe” thay vì “mát mạnh”

Không chỉ quan tâm đến khả năng tiết kiệm, bền bỉ để tối ưu chi phí về lâu dài, một xu hướng mới trong thị trường điều hoà năm nay là mối quan tâm dành cho các thiết bị bảo vệ không khí trong nhà, đặc biệt tại các đô thị lớn, thường xuyên đối mặt với ô nhiễm.

“Các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi thường quan tâm đến khả năng lọc khí, kiểm soát độ ẩm. Họ cũng muốn thiết bị mang lại cảm giác dễ chịu với luồng gió mát êm và ổn định thay vì kiểu làm lạnh gắt, dễ gây khô da hay bí bách”, nhân viên tư vấn một hãng điện máy tại Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết.

Để đáp ứng xu hướng này, nhiều hãng điều hòa đã tích hợp công nghệ lọc khí trên sản phẩm từ lâu. Ví dụ với Panasonic, nanoe™ X và nanoe-G là hai công nghệ được hãng phát triển nhằm hỗ trợ ức chế vi khuẩn, virus, độc tố từ nấm mốc và các tác nhân gây mùi trong không gian sống.

Ngoài ra, một số dòng máy còn tích hợp cảm biến độ ẩm hoặc hiển thị chất lượng không khí để người dùng dễ theo dõi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ưu tiên sự ổn định và yên tâm khi sử dụng

Theo các nhà bán lẻ, khi thị trường có nhiều lựa chọn hơn, quyết định mua điều hòa không còn phụ thuộc vào một tính năng riêng lẻ mà đến từ tổng thể trải nghiệm sử dụng: độ bền, mức tiêu thụ điện, khả năng vận hành ổn định và chính sách hậu mãi.

Thực tế, những thương hiệu hiện diện lâu năm trên thị trường vẫn được nhiều người dùng ưu tiên nhờ yếu tố “an tâm khi sử dụng”. Ngoài ra, uy tín thương hiệu còn đến từ khả năng hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi.

Đơn cử, Panasonic là một trong những thương hiệu được nhiều người dùng nhắc đến ở nhóm điều hòa trung và cao cấp nhờ niềm tin vào “Japan Quality” - Chất lượng Nhật Bản - triết lý của hãng, cùng các cải tiến công nghệ liên tục của Panasonic những năm qua.

Thay vì chỉ tập trung vào khả năng làm lạnh, các dòng điều hòa mới của hãng được phát triển theo hướng đáp ứng trải nghiệm sử dụng toàn diện, từ tiết kiệm điện, vận hành ổn định đến cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Ví dụ, công nghệ Inverter kết hợp AI ECO trên một số dòng máy của Panasonic có khả năng tự tối ưu công suất hoạt động theo điều kiện thực tế, hỗ trợ tiết kiệm điện lên tới 50% trong quá trình sử dụng dài hạn (Theo thử nghiệm nội bộ của Panasonic trong điều kiện tiêu chuẩn). Trong khi đó, nanoe™ X và nanoe-G được tích hợp để hỗ trợ lọc không khí, giảm bụi mịn và duy trì không gian sống dễ chịu hơn cho người dùng, đây cũng là những nhu cầu được nhiều người dùng ưu tiên hiện nay.

Người dùng hiện nay cũng ưu tiên hơn cảm giác dễ chịu và ổn định khi sử dụng lâu dài

Nền tảng kỹ thuật, chất lượng linh kiện và hệ thống hậu mãi ổn định cũng là một lợi thế hàng thập kỷ của hãng, tạo chỗ đứng trên thị trường điều hoà Việt Nam.

Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cho thấy điều hòa không còn chỉ phục vụ mùa nóng, mà dần trở thành thiết bị gắn với chất lượng sống lâu dài. Với nhiều người dùng, giá trị của một chiếc điều hòa không chỉ nằm ở giá bán, mà còn ở khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm điện và mang lại không gian sống dễ chịu, tốt cho sức khỏe. Đây cũng là những yếu tố thường thấy ở các thương hiệu lớn và uy tín.