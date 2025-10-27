Eberechi Eze ghi bàn duy nhất vào lưới đội bóng cũ, giúp Arsenal đánh bại Crystal Palace 1-0, qua đó tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH Premier League.

Tuy nhiên, chiến thắng phần nào bị lu mờ bởi chấn thương của Declan Rice, William Saliba và Riccardo Calafiori, khi họ lần lượt phải rời sân sớm.

Saliba, Rice và Calafiori đều dính chấn thương ở trận gặp Palace - Ảnh: The Athletic

Đây đều là những trụ cột thường xuyên có mặt trong đội hình chính Pháo thủ kể từ đầu mùa. Thế nên, HLV Arteta tỏ ra lo lắng sau trận.

Ông phát biểu: "William Saliba cảm thấy hơi đau. Declan Rice cũng vậy. Người đầu tiên là Saliba phải rời sân vì chấn thương. Calafiori cũng tương tự.

Tôi chưa biết rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương. Chẳng phải vì tôi giấu diếm gì, mà thực sự tôi không biết.

Về trường hợp Saliba, có hai điều liên quan đến việc thay thế cậu ấy. Với Declan Rice, dường như bị đau bắp chân hoặc gân Achilles.

Riêng Martinelli thì vẫn ổn. Anh ấy nói rằng cảm thấy có gì đó, chúng tôi chưa biết đó có phải vấn đề về cơ hay không."

Trận gặp West Ham ở vòng 7, Rice cũng được rút ra nghỉ sớm để phòng ngừa chấn thương lưng.