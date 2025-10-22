Hành quân đến sân của PSV ở lượt 3 Champions League, Napoli dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 31 do công Scott McTominay. Tuy nhiên, đó lại là điểm khởi đầu cho một cơn ác mộng của đội bóng Serie A.

De Bruyne và Napoli có trận đấu thảm họa - Ảnh: SSCN

Chỉ trong vòng vài phút cuối hiệp 1, PSV ghi liền hai bàn - một pha phản lưới của Buongiorno ở phút 35 và cú dứt điểm chuẩn xác của Saibari ở phút 38.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chơi bùng nổ. Dennis Man nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 54, mở màn cho màn “hủy diệt” thực sự. Napoli mất người ở phút 76 khi Lucca nhận thẻ đỏ, và đó là dấu chấm hết cho mọi hy vọng.

Trong vòng 10 phút cuối, PSV ghi thêm ba bàn nhờ công của Man (80’), Pepi (87’) và Driouech (89’). Xen giữa, McTominay chỉ kịp gỡ lại một bàn danh dự ở phút 86.

Các cầu thủ PSV có trận đấu bùng nổ trên sân nhà - Ảnh: PSV

Chung cuộc, PSV vùi dập Napoli với tỷ số 6-2, trong trận đấu mà đại diện Serie A hoàn toàn sụp đổ trước sức tấn công rực lửa của đội bóng Hà Lan.

Ghi bàn

PSV: Buongiorno 35' (phản lưới) - Saibari 38', Dennis Man 54', 80', Pepi 87' (Driouech) - Driouech 89'

Napoli: McTominay 31', 86'

Thẻ đỏ: Lucca 76'

Đội hình xuất phát:

PSV: Kovar, Flamingo, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine, Saibari, Mauro Junior, Veerman, Man, Til, Perisic

Napoli: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, Gilmour, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lucca