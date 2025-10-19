Napoli sớm phải hứng chịu một “cơn mưa lạnh” trước khi bước ra sân Olimpico, nơi thầy trò Antonio Conte làm khách của Torino.

Thực tế, ngoài sự vắng mặt của Lobotka, Napoli còn mất McTominay và Rasmus Hojlund vào phút chót vì chấn thương.

Simeone ghi bàn duy nhất trận đấu. Ảnh: Lega Serie A

HLV Conte buộc phải tái cấu trúc hàng công, với Lucca trong vai trò trung phong, trong khi Neres và Spinazzola hoạt động ở hai cánh. De Bruyne tiếp tục sắm vai đội trưởng.

Ở phía bên kia, Torino chiến đấu để giành chiến thắng. Đội chủ nhà mang hình ảnh hoàn khác với một kẻ nhận 13 bàn thua trong 6 trận Serie A trước đó, chỉ thắng 2.

Từ Vlasic đến Nkounkou, cùng Giovanni Simeone – người cũ của Napoli, Torino khiến nhà ĐKVĐ Serie A vất vả từ tốc độ đến kỹ thuật.

Hiệp 1 khởi đầu với thế trận cân bằng, cả 2 bên đều tìm cách áp đặt lối chơi. Phút 15, đội trưởng Vlasic đánh bại thủ môn Milinkovic-Savic bằng cú sút chéo góc kỹ thuật, nhưng bóng tìm đến cột dọc đội khách.

De Bruyne đáp trả với cú sút phạt trực tiếp, buộc thủ thành Israel phải cản phá bóng trong hai nhịp.

Tiền vệ người Bỉ nỗ lực tổ chức lối chơi của Napoli, truyền lửa cho các đồng đội đang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ những thiếu vắng. Anh có cơ hội khác, nhưng cú dứt điểm bị đổi hướng ra ngoài.

Sau hơn 30 phút, thế cân bằng bị phá vỡ. Sau tình huống không may của Gilmour, Simeone băng xuống xử lý kỹ thuật, vượt qua cả Milinkovic-Savic rồi ghi bàn vào lưới trống. Anh không ăn mừng, chỉ giơ tay xin lỗi người hâm mộ đội bóng cũ.

Napoli rơi vào thế rối loạn, không kịp lấy lại nhịp điệu. Chỉ có sự xuất sắc của Milinkovic-Savic mới ngăn đội bóng Conte thoát bàn thua thứ 2.

Sang hiệp hai, những pha di chuyển linh hoạt của Simeone tiếp tục làm khó Napoli. Casadei thậm chí suýt ghi bàn trực tiếp từ quả phạt góc.

Sự bất lực của De Bruyne. Ảnh: Lega Serie A

Napoli dựa quá nhiều vào tốc độ của Spinazzola và Neres ở hai cánh. Trong khi đó, De Bruyne giảm thể lực và không áp đặt được thế trận.

Conte tìm cách tăng cường sức tấn công khi tung Noa Lang vào sân. Chính anh chuyền bóng cho De Bruyne tung cú vô lê đi chệch khung thành.

Dù chủ động trong kiểm soát bóng (lên đến 69%), tạo nhiều cơ hội nhưng Napoli không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cuối trận, Lang làm tung lưới Torino nhưng VAR xác nhận lỗi việt vị.

Napoli nhận thất bại thứ 2 trong mùa giải ở Serie A 2025/26. Đội của Conte sẽ làm khách trên sân PSV tại Champions League, trước khi quyêt đấu Inter Milan vào ngày 25/10.

Ghi bàn: Simeone 32'.