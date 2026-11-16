Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã từ bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo tại Tirana, thủ đô của Albania vào năm 2027.

Theo đài RT, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các nước thành viên NATO ở châu Âu ngày càng gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu về vấn đề chi tiêu quốc phòng và việc họ từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của Washington chống Iran.

NATO hiện đã từ bỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo vào năm 2027. Ảnh: Azernews

Thủ tướng Albania Edi Rama cuối tuần trước cho biết: “Hiện vẫn chưa có quan điểm chung về thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO, nhưng chắc chắn sẽ không diễn ra vào năm 2027. Nếu có một hội nghị thượng đỉnh vào năm 2028, thì sự kiện đó sẽ được tổ chức tại Tirana”.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã giảm nhẹ tầm quan trọng của thay đổi này. Ông Rutte nói liên minh quân sự này rất “linh hoạt” trong việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh và sẽ triệu tập khi “thực sự cần thiết”.

Tuyên bố được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở The Hague, Hà Lan nêu rõ các nhà lãnh đạo “mong đợi cuộc gặp tiếp theo tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2026, sau đó là một cuộc gặp tại Albania”. Tuy nhiên, mọi đề cập đến Albania đã hoàn toàn vắng bóng trong văn kiện tương tự được công bố sau cuộc họp năm nay tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi tháng 4, truyền thông Anh từng dẫn lời một số quan chức giấu tên tiết lộ các thành viên NATO đang cân nhắc giảm tần suất tổ chức các hội nghị thượng đỉnh, thay đổi thông lệ họp thường niên như trước đây. Một số nguồn tin nhận định động thái này nhằm tránh các cuộc đối đầu với ông Trump.

Hơn nữa, NATO cũng đã cắt giảm các cuộc họp cấp bộ trưởng. Ví dụ, cuộc họp thường niên của các bộ trưởng quốc phòng vào tháng 10 năm nay đã bị hủy bỏ và cũng không có kế hoạch nào cho năm 2027. Tương tự, số lượng cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao trong năm tới cũng đã giảm từ 2 lần xuống còn một lần.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đã không tham dự hoặc rời đi sớm trong một số cuộc họp trước đây. Đầu năm nay, đặc phái viên của Mỹ tại NATO Matthew Whitake tuyên bố châu Âu hiện chỉ xếp thứ 4 trong các ưu tiên an ninh toàn cầu của Washington, đứng sau “việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia” cũng như tình hình tại Tây Bán cầu và khu vực Thái Bình Dương.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Ankara vào tháng 7, ông Trump đã chia sẻ với các phóng viên rằng ông “rất thất vọng về NATO”, đồng thời ám chỉ Mỹ có thể tiếp tục cắt giảm sự hiện diện quân sự của mình tại châu Âu.