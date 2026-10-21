Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có thể lựa chọn một cơ chế đảm bảo an ninh khác thay vì gia nhập NATO, nếu các đảm bảo này mang tính ràng buộc pháp lý và có hiệu quả.

Theo RBC, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/10 tuyên bố rằng Kiev sẵn sàng xem xét các bảo đảm an ninh thay thế, nếu những bảo đảm này tương đương với việc trở thành thành viên NATO.

"Trong điều kiện lý tưởng, phương án tốt nhất với Ukraine là kết hợp 3 thành phần trong hệ thống an ninh gồm quân đội, sự ủng hộ của châu Âu và trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một cơ chế an ninh khác thay vì gia nhập NATO, chúng có thể có tên gọi khác, nhưng phải có tính ràng buộc pháp lý và thực sự phát huy hiệu quả", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Tổng thống Zelensky lập luận rằng việc Ukraine gia nhập NATO là một phương án mang tính răn đe và nếu Ukraine được đề xuất một hình thức bảo đảm khác, thì cơ chế đó phải mang lại mức độ an ninh tương đương.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã công khai phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, trong khi Nga từ trước tới nay luôn coi việc Kiev tìm cách gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột.

Cùng ngày 20/10, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở Na Uy. Cuộc gặp tập trung thảo luận về các phương án ngừng bắn khác nhau và công cuộc tái thiết Ukraine hậu xung đột.

"Chúng tôi đã trao đổi về các bảo đảm an ninh cũng như nhiều vấn đề nhạy cảm khác. Về lãnh thổ, mọi người đều hiểu rằng những vấn đề như vậy phải được thảo luận ở cấp cao nhất. Văn bản mà ông Witkoff sẽ chuyển cho phía Nga bao gồm nhiều hình thức bảo đảm an ninh khác nhau và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm nhận được phản hồi", ông Zelensky thông tin.

Theo kế hoạch dự kiến, ông Witkoff sẽ tới Nga vào ngày 21/10 để trao đổi với giới chức Moscow về kết quả thảo luận ở Na Uy.