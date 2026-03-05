Sự xuất hiện của iPhone 17e đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược iPhone “giá mềm” của Apple. Máy có giá khởi điểm 599 USD, ba tùy chọn màu sắc, hỗ trợ MagSafe để sạc không dây nhanh hơn và được trang bị chip A19 mới nhất. Đơn đặt trước bắt đầu từ giữa tuần này, trong khi giới thạo tin cho rằng Apple còn chuẩn bị tung ra dòng iPhone 18 ngay trong năm nay.

Mẫu iPhone 17e vừa ra mắt. Ảnh: Apple

Câu hỏi đặt ra là nên mua ngay iPhone 17e hay chờ đợi iPhone 18?

iPhone 17e: Lựa chọn “giá trị” nhưng vẫn có giới hạn

Giống như các mẫu iPhone giá phải chăng trước đây, iPhone 17e cắt giảm một số tính năng so với bản tiêu chuẩn iPhone 17. Máy không có Dynamic Island và thiếu một số tính năng cao cấp vốn xuất hiện trên bản đầy đủ. Tuy nhiên, mức giá 599 USD là tương đương với các thế hệ “e” trước đó.

Để so sánh, iPhone 16e khi ra mắt cũng có giá 599 USD, trong khi các mẫu flagship luôn cao hơn. iPhone 17 tiêu chuẩn hiện khởi điểm 829 USD, còn iPhone 16 từng có giá từ 799 USD. Nếu bạn đang tính đến iPhone 18 trong tương lai, hãy chuẩn bị tinh thần cho một mức giá còn cao hơn.

Dù bị cắt giảm một số tính năng, iPhone 17e vẫn sở hữu nhiều điểm đáng chú ý. Máy được trang bị màn hình 6,1 inch Super Retina XDR, mặt kính trước Ceramic Shield 2 tăng độ bền, cùng chip A19 mạnh mẽ. Đặc biệt, Apple tích hợp modem di động C1X mới, phiên bản nâng cấp so với modem C1 trên iPhone 16e, hứa hẹn tốc độ kết nối nhanh và ổn định hơn.

Một nâng cấp đáng kể khác là dung lượng lưu trữ cơ bản đã được tăng gấp đôi so với iPhone 16e. Đây là thay đổi quan trọng, nhất là khi nhu cầu lưu trữ ảnh, video và ứng dụng ngày càng lớn.

iPhone 18: Nhiều đồn đoán hấp dẫn nhưng vẫn là ẩn số

Hiện tại, mọi thông tin về iPhone 18 mới chỉ dừng ở mức tin đồn. Các nguồn rò rỉ cho rằng máy có thể sở hữu bảng màu đậm hơn, thậm chí bản Pro có thể xuất hiện màu đỏ sẫm, cùng Dynamic Island nhỏ hơn và viên pin dung lượng lớn hơn.

Nếu iPhone 18 ra mắt trong năm nay, một số phiên bản có thể bán ra từ tháng 9, trong khi các mẫu khác có thể phải chờ đến đầu năm 2027.

Theo thông lệ, Apple thường công bố iPhone mới vào sự kiện tháng 9 hằng năm. Tuy nhiên, vẫn có khả năng hãng sẽ hé lộ thêm điều gì đó tại sự kiện đặc biệt sắp tới. Nếu iPhone 18 ra mắt trong năm nay, một số phiên bản có thể bán ra từ tháng 9, trong khi các mẫu khác có thể phải chờ đến đầu năm 2027.

Điểm mấu chốt là iPhone 18 chưa chính thức tồn tại trên thị trường. Giá bán, cấu hình chi tiết và những nâng cấp thực tế vẫn chưa được xác nhận.

Hãy chờ, dù bạn định mua mẫu nào

Nếu bạn đang phân vân giữa việc mua iPhone 17e ngay bây giờ hay chờ iPhone 18, lời khuyên là: đừng vội.

Khi iPhone 18 được công bố chính thức, bạn sẽ biết rõ cấu hình, giá bán và những khác biệt so với các thế hệ trước. Lịch sử cho thấy, mỗi khi Apple ra mắt mẫu mới, các mẫu cũ thường được điều chỉnh giá xuống thấp hơn. Điều đó đồng nghĩa, nếu bạn vẫn muốn mua iPhone 17e hoặc iPhone 17, bạn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể chỉ bằng cách chờ thêm vài tháng.

Ngoài ra, các chương trình thu cũ đổi mới (trade-in) khi sản phẩm mới ra mắt cũng có thể khiến iPhone 18 trở nên hấp dẫn hơn về mặt tài chính. Thậm chí, nếu Apple tung ra nhiều biến thể iPhone 18, bạn có thể tìm được phiên bản phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân. Dù chưa có xác nhận về một mẫu “iPhone 18e”, khả năng này vẫn không hoàn toàn bị loại trừ.

Có nên bỏ qua iPhone 16?

Trong bức tranh tổng thể, iPhone 17e nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng iPhone 16 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Với mức giá có thể giảm thêm khi thế hệ mới xuất hiện, iPhone 16 mang lại hiệu năng mạnh mẽ và đầy đủ các tính năng quan trọng mà nhiều người dùng cần, nhưng chi phí dễ chịu hơn so với các mẫu mới nhất.

Với những ai không quá quan tâm đến chip mới nhất hay modem nâng cấp, việc chọn iPhone 16 khi giá giảm có thể là phương án “kinh tế thông minh”.

iPhone 17e là một chiếc điện thoại tốt trong phân khúc giá 599 USD, đặc biệt với chip A19 và bộ nhớ cơ bản lớn hơn. Tuy nhiên, khi iPhone 18 đang ở rất gần, việc xuống tiền ngay lúc này có thể khiến bạn bỏ lỡ những nâng cấp đáng giá hoặc cơ hội mua rẻ hơn.

Trong thế giới công nghệ, thời điểm mua hàng quan trọng không kém cấu hình. Và ở thời điểm hiện tại, kiên nhẫn thêm một nhịp có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn, dù cuối cùng bạn chọn iPhone 17e, iPhone 17 hay chờ đợi iPhone 18.

(Theo CNET, AppleInsider)