Trong thế giới của Apple, màu sắc không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ. Đó là tuyên ngôn về chiến lược sản phẩm, định vị thương hiệu và thậm chí là cách hãng muốn người dùng cảm nhận về một thế hệ iPhone mới.

Vì thế, mỗi khi xuất hiện thông tin rò rỉ liên quan đến bảng màu của dòng Pro, giới quan sát lại đặc biệt chú ý. Và theo một báo cáo mới nhất, iPhone 18 Pro Max có thể đánh dấu bước ngoặt lớn nhất từ trước đến nay: lần đầu tiên xuất hiện phiên bản màu đỏ ngay từ khi ra mắt.

iPhone 18 Pro Max có thể đánh dấu bước ngoặt lớn nhất từ trước đến nay: lần đầu tiên xuất hiện phiên bản màu đỏ.

Lần đầu tiên iPhone Pro có màu đỏ?

Nghe qua, nhiều người có thể phản biện rằng iPhone màu đỏ vốn không phải điều xa lạ. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Trong lịch sử gần hai thập kỷ của iPhone, Apple từng tung ra các phiên bản màu đỏ, song chưa bao giờ áp dụng cho dòng Pro cao cấp ngay từ thời điểm mở bán đầu tiên.

Theo 9to5Mac, chiếc iPhone màu đỏ đầu tiên xuất hiện dưới dạng bản phát hành giữa chu kỳ của iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Người dùng khi đó có thể mua iPhone đỏ, nhưng phải chờ khoảng nửa năm sau khi dòng máy này chính thức lên kệ.

Kịch bản tương tự lặp lại với iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Màu đỏ không xuất hiện trong ngày ra mắt, mà được bổ sung như một bản làm mới để kích cầu giữa vòng đời sản phẩm.

Đến thế hệ iPhone XR, Apple mới mạnh dạn đưa màu đỏ vào danh sách tùy chọn ngay từ đầu. Tuy nhiên, điều này vẫn không áp dụng cho mẫu cao cấp cùng năm là iPhone XS. Dòng Pro, hoặc tương đương với định vị cao cấp, vẫn giữ khoảng cách nhất định với các gam màu rực rỡ.

Nếu rò rỉ lần này chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu Pro đầu tiên ra mắt với màu đỏ ngay từ ngày đầu tiên, một bước chuyển mang tính biểu tượng.

Từ gam màu trầm đến “Cosmic Orange” bứt phá

Trong nhiều năm, các phiên bản Pro thường trung thành với bảng màu trầm và tinh tế. Những tông như Forest Green, Deep Purple hay các sắc xám titan đều hướng tới hình ảnh sang trọng, điềm tĩnh, nhấn mạnh tính chuyên nghiệp của dòng cao cấp.

Mẫu iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. Ảnh: Tom's Guide

Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi vào tháng 9 năm ngoái khi Apple giới thiệu màu Cosmic Orange (cam vũ trụ). Đây là một lựa chọn táo bạo, tươi sáng và đầy cá tính, hoàn toàn khác biệt với truyền thống “an toàn” trước đó. Cosmic Orange không chỉ gây bất ngờ mà còn mở ra một cách tiếp cận mới: dòng Pro không nhất thiết phải trầm lắng để thể hiện đẳng cấp.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple hiện đang thử nghiệm một tông đỏ đậm cho thế hệ iPhone tiếp theo. Nhà báo công nghệ Mark Gurman cho biết Apple cân nhắc màu đỏ theo hướng nghiêm túc, thậm chí coi đây là màu chủ đạo mới cho dòng Pro.

Ông nhận định rằng sau thành công của màu cam, không loại trừ khả năng Apple sẽ giữ lại tùy chọn này và bổ sung thêm màu đỏ. Tuy nhiên, xét trên vòng tròn màu sắc, đỏ và cam nằm khá gần nhau, nên việc cùng tồn tại có thể gây trùng lặp về cảm nhận thị giác. Vì thế, Apple nhiều khả năng sẽ phải đưa ra lựa chọn chiến lược.

Màu sắc như chiến lược định vị

Việc thử nghiệm màu đỏ cho iPhone 18 Pro Max không chỉ là thay đổi thẩm mỹ. Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng bão hòa, khác biệt về thiết kế và cảm xúc thị giác trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng.

Màu đỏ vốn mang tính biểu tượng mạnh mẽ: quyền lực, đam mê và nổi bật. Nếu Apple đưa màu này lên dòng Pro, phân khúc cao nhất, hãng đang gửi đi thông điệp rằng sự táo bạo và cá tính không còn là đặc quyền của các phiên bản “giá mềm” hơn.

Tuy vậy, cũng cần lưu ý rằng các quyết định về màu sắc thường được chốt khá sớm trong quá trình phát triển sản phẩm. Nhiều báo cáo cho biết bảng màu cho mùa thu năm nay gần như đã hoàn tất, dù Apple có thể vẫn tinh chỉnh chi tiết cuối cùng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Cosmic Orange có được giữ lại năm thứ hai liên tiếp hay không. Theo một số nhận định, khả năng này không cao, bởi Apple thường thay đổi “hero color” mỗi năm để tạo cảm giác mới mẻ. Nếu vậy, màu đỏ có thể trở thành tâm điểm truyền thông mới cho iPhone 18 Pro Max.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: AR Technology)

Dù mọi thứ vẫn ở mức rò rỉ, rõ ràng Apple đang đứng trước một bước ngoặt thú vị. Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự ra mắt với màu đỏ ngay từ ngày đầu tiên, đây sẽ không chỉ là thay đổi về màu sơn, mà còn là dấu hiệu cho thấy dòng Pro đang bước vào kỷ nguyên táo bạo hơn, nơi đẳng cấp và cá tính không còn đối lập, mà song hành.

(Theo Forbes, 9to5mac)