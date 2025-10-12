Nên uống nước dừa vào lúc nào?

Một số người cho rằng thời điểm tốt nhất để uống nước dừa là khi bụng đói vào buổi sáng. Tuy nhiên, theo Verywellhealth, không có nghiên cứu nào chứng minh rằng buổi sáng, hay bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày, là thời điểm lý tưởng để uống nước dừa.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải có thể giúp bù nước sau khi bạn mất nhiều chất lỏng, chẳng hạn như khi bạn bị bệnh (nôn mửa hoặc tiêu chảy), tập luyện cường độ cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. Giống như các loại nước điện giải khác (bao gồm đồ uống thể thao), nước dừa có thể giúp bạn bổ sung nước sau khi ốm hoặc tập luyện nặng.

Nước dừa có tác dụng bù nước. Ảnh: Ban Mai

Nếu bạn uống nước dừa sau khi tập thể dục, nên dùng trong vòng 30 phút sau khi kết thúc. Tuy nhiên, nước dừa chứa ít natri và đường nên không hiệu quả bằng các loại đồ uống điện giải khác như đồ uống thể thao trong hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

“Là nguồn tự nhiên cung cấp kali và magie, nước dừa giúp duy trì cân bằng chất điện giải và trạng thái bù nước sau khi tập luyện, ốm hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. Mặc dù nghiên cứu không xác định được thời điểm lý tưởng để uống, nhưng việc sử dụng nước dừa đều đặn có thể cải thiện quá trình phục hồi sau vận động”, chuyên gia y tế người Mỹ Jonathan Purtell nói.