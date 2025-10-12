Nên uống nước dừa vào lúc nào?
Một số người cho rằng thời điểm tốt nhất để uống nước dừa là khi bụng đói vào buổi sáng. Tuy nhiên, theo Verywellhealth, không có nghiên cứu nào chứng minh rằng buổi sáng, hay bất kỳ thời điểm nào khác trong ngày, là thời điểm lý tưởng để uống nước dừa.
Nước dừa chứa nhiều chất điện giải có thể giúp bù nước sau khi bạn mất nhiều chất lỏng, chẳng hạn như khi bạn bị bệnh (nôn mửa hoặc tiêu chảy), tập luyện cường độ cao hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. Giống như các loại nước điện giải khác (bao gồm đồ uống thể thao), nước dừa có thể giúp bạn bổ sung nước sau khi ốm hoặc tập luyện nặng.
Nếu bạn uống nước dừa sau khi tập thể dục, nên dùng trong vòng 30 phút sau khi kết thúc. Tuy nhiên, nước dừa chứa ít natri và đường nên không hiệu quả bằng các loại đồ uống điện giải khác như đồ uống thể thao trong hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.
“Là nguồn tự nhiên cung cấp kali và magie, nước dừa giúp duy trì cân bằng chất điện giải và trạng thái bù nước sau khi tập luyện, ốm hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao. Mặc dù nghiên cứu không xác định được thời điểm lý tưởng để uống, nhưng việc sử dụng nước dừa đều đặn có thể cải thiện quá trình phục hồi sau vận động”, chuyên gia y tế người Mỹ Jonathan Purtell nói.
Uống bao nhiêu nước dừa là đủ?
Không ai buộc phải uống nước dừa và hiện có ít nghiên cứu về lượng nước dừa nên uống để đạt được lợi ích sức khỏe. Nước dừa mang lại một số tác dụng bao gồm hạ huyết áp, chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.
Vì nước dừa có lượng đường tương đối thấp nên có thể là thức uống phù hợp cho người bị tiểu đường. Tuy nhiên, mỗi cốc (225ml) vẫn chứa khoảng 11g đường, nên người mắc bệnh tiểu đường cần lưu ý không uống quá nhiều. Một nghiên cứu cho thấy những người uống 150ml (khoảng 2/3 cốc) nước dừa mỗi ngày có huyết áp thấp hơn.
Nếu muốn cơ thể đủ nước, hãy tập trung vào việc uống đủ nước tổng thể, thay vì chỉ uống một lượng nước dừa nhất định. Nam giới cần khoảng 15 cốc nước mỗi ngày (từ tất cả các nguồn, bao gồm thực phẩm và đồ uống không phải nước), trong khi nữ giới cần khoảng 11 cốc.
Uống quá nhiều có sao không?
Nước dừa chứa rất nhiều kali. Người mắc bệnh thận không thể xử lý kali hiệu quả, vì vậy nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước dừa.
Nước dừa nói chung là an toàn khi sử dụng nhưng có một số rủi ro nếu uống quá nhiều. Y văn từng ghi nhận một người đàn ông uống 2,6 lít nước dừa trong một ngày, dẫn đến tăng kali huyết, tức là quá nhiều kali trong máu, gây mất ý thức.