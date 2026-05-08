Chiều 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, quy hoạch hệ thống cảng hàng không (CHK) đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 7/6/2023. Theo đó, thời kỳ 2021-2030 quy hoạch 30 CHK (14 quốc tế, 16 quốc nội); tầm nhìn đến năm 2050 là 33 cảng (14 quốc tế, 19 quốc nội), với các CHK cửa ngõ chính như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Quyết định của Thủ tướng cũng xác định 12 vị trí tiềm năng để tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Ảnh: VGP

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, quy hoạch hệ thống CHK phải mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần; gắn với các phương thức vận tải khác và quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan.

Việc lập, điều chỉnh quy hoạch hệ thống CHK cần làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả kinh tế - kỹ thuật, an ninh, quốc phòng; theo đúng yêu cầu đặt ra trong Kết luận số 18, quy hoạch tổng thể quốc gia; phù hợp định hướng, chiến lược phát triển giao thông vận tải của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, quy hoạch hệ thống CHK cần có tầm nhìn xa, nhưng tổ chức thực hiện phải xác định rõ thứ tự ưu tiên, đặt trong tổng thể quy hoạch chung, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và có lộ trình đầu tư phù hợp về quy mô, cấp sân bay.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng CHK phải hết sức cân nhắc, bảo đảm không lãng phí nguồn lực; gắn với phát triển các phương thức vận tải khác như đường sắt, đường bộ, hàng hải, đường thủy…

Từ thực tế triển khai dự án CHK quốc tế Long Thành, CHK quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ ra vai trò quan trọng của việc phải đầu tư đồng thời các tuyến đường kết nối.

Do đó, đầu tư xây dựng CHK phải thực hiện theo đúng tinh thần của Kết luận số 18 và các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh, phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với yêu cầu phát triển. Địa phương và bộ, ngành khi đề xuất đầu tư dự án CHK phải cam kết về hiệu quả đầu tư, bố trí đầy đủ nguồn lực không chỉ cho dự án CHK mà cả các tuyến giao thông kết nối.

Đối với đề xuất đưa CHK Măng Đen, CHK Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ và các tuyến liên vùng, tiềm năng phát triển. Việc đầu tư cần được tính toán kỹ lưỡng về khả năng thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và yếu tố lưỡng dụng; nghiên cứu khả năng kết nối tổng thể với các CHK trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, ngay cả khu vực tư nhân khi tham gia đầu tư xây dựng CHK cũng cần tính toán rất kỹ. Nếu đầu tư dàn trải, mỗi địa phương đều có sân bay nhưng hiệu quả không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác. Vận tải hàng hóa hàng không cần phát triển gắn với du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.