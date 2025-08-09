Hyundai Accent thế hệ mới đã ra mắt toàn cầu từ tháng 2/2023 và sau hai năm rưỡi có mặt trên thị trường, nhiều người đã nghĩ tới việc hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe này. Và nếu chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh dưới đây, hẳn nhiều người sẽ tin vào điều đó.

Mẫu xe mới của Nissan có thiết kế đầu xe khá giống với Hyundai Accent. Ảnh: Nissan

Tuy nhiên, dù có diện mạo khá giống với mẫu sedan cỡ B của Hyundai nhưng nếu nhìn kỹ, đây lại là mẫu xe hybrid sạc điện hoàn toàn mới có tên N6 đến từ thương hiệu Nissan, dự kiến được sản xuất bởi liên doanh Nissan Dongfeng.

Về ngoại hình, phần đầu xe của chiếc Nissan N6 PHEV cũng có dải LED kéo dài toàn bộ phần đầu xe và cụm đèn pha đặt thấp, tương tự như Accent. Mũi xe khá kín đáo và hốc gió được đặt thấp tạo cảm giác giống như một chiếc xe điện.

Thực tế, Nissan N6 sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc thay vì hoàn toàn chạy điện, cho thấy mẫu xe mới này sẽ hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái như xe điện nhưng vẫn dựa trên động cơ xăng.

Đuôi xe Nissan N6 PHEV được thiết kế trông khá đơn giản. Ảnh: Nissan

Nhìn từ bên hông, Nissan N6 PHEV có tay nắm cửa dạng ẩn - một chi tiết phổ biến trong thiết kế xe điện và xe hybrid hiện đại. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED kéo dài nhưng thiết kế giản lược, cản sau kiểu truyền thống và ống xả giấu kín. Logo Nissan có thể phát sáng cả trước và sau.

Về kích thước, Nissan N6 PHEV có chiều dài, rộng và cao lần lượt là 4.831 x 1.885 x 1.491 (mm), chiều dài cơ sở 2.815mm, tương đương phân khúc sedan cỡ trung của mẫu Maxima (đã ngừng sản xuất từ 2023).

Nội thất của N6 PHEV chưa lộ diện, nhưng nhiều khả năng tương tự mẫu xe diện N7 với bảng táp-lô tối giản, màn hình giải trí 15,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số lớn, hai đế sạc không dây và vô-lăng hai chấu hiện đại. Mẫu xe điện Nissan N7 từng xuất hiện trong khuôn viên của triển lãm Vietnam AutoExpo 2025 vào giữa tháng 6 vừa qua.

Nội thất của chiếc xe điện Nissan N7 có thể sẽ được chia sẻ cùng với mẫu xe hybrid sạc điện N6. Ảnh: Carsales

Hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.5L (95 mã lực) do Dongfeng sản xuất, kết hợp mô-tơ điện 87 mã lực, cho tổng công suất 208 mã lực. Giống các hệ thống e-Power mới nhất của Nissan, khả năng cao xe vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát để sạc cho bộ pin LFP, mặc dù dung lượng chính xác của nó vẫn chưa được tiết lộ.

Nissan N6 PHEV dự kiến ra mắt thị trường Trung Quốc cuối năm nay. Không loại trừ khả năng Nissan sẽ mở rộng phân phối phiên bản hybrid cắm sạc này ra thị trường quốc tế, hướng đến các khu vực tiềm năng như Đông Nam Á, Trung Đông và một số nước châu Âu – ngoại trừ Bắc Mỹ.

