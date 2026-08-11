Cầu thủ Đan Mạch là mẫu tiền vệ giàu kinh nghiệm, có khả năng tổ chức lối chơi và phù hợp với kế hoạch của tân HLV Matthias Jaissle. Các cuộc đàm phán ban đầu diễn ra thuận lợi, nhưng Hojbjerg, sau đó bất ngờ thay đổi quyết định.

Theo báo chí Anh, giới chủ Marseille rất tức giận trước màn quay xe của tuyển thủ Đan Mạch. Đội bóng Pháp muốn huy động thêm ngân sách và đã đồng thuận bán Hojbjerg cho “Chích chòe”.

Hojbjerg từ chối chuyển đến Newcastle - Ảnh: NUFC Blog

Newcastle từng xem Joao Palhinha (Bayern Munich) là phương án dự phòng. Tuy nhiên, do dồn nhiều công sức cho thương vụ Hojbjerg, đội chủ sân St James' Park vô tình tạo cơ hội để Aston Villa đẩy mạnh đàm phán với Palhinha.

Hojbjerg hiện cân nhắc các lựa chọn khác cho tương lai. AC Milan cũng quan tâm tới cầu thủ 31 tuổi nếu anh quyết định chia tay Marseille.

Đây đang là mùa hè đầy biến động với Newcastle. Họ đã chia tay hàng loạt trụ cột. Đội trưởng Bruno Guimaraes chuyển sang Arsenal, Anthony Gordon gia nhập Barcelona, còn Sandro Tonali đầu quân Tottenham.

Chưa dừng lại ở đó, Eddie Howe - HLV từng giúp Newcastle thoát khỏi nguy cơ xuống hạng trước khi biến họ thành một đội bóng dự Champions League cũng quyết định từ chức hôm 31/7.

Newcastle cũng thất bại trong cuộc đua giành các mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Victor Munoz và Johan Manzambi lần lượt lựa chọn Liverpool và Aston Villa làm bến đỗ mới.

Sau khi Howe ra đi, Newcastle bổ nhiệm Matthias Jaissle làm HLV trưởng. Nhà cầm quân 38 tuổi chuyển tới từ CLB Al-Ahli của Saudi Pro League. Trước đó, Jaissle từng có hai năm dẫn dắt RB Salzburg.

Newcastle đã thu về hơn 250 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Ở chiều ngược lại, họ mang về 5 tân binh, gồm hai thủ môn Lukas Hornicek và Ewen Jaouen, tiền vệ Aladji Bamba, Sean Steur cùng tiền đạo Bazoumana Toure.

Giám đốc thể thao Ross Wilson hiện ưu tiên bổ sung một tiền vệ và một hậu vệ cánh. Những thương vụ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào đánh giá của Jaissle về những vị trí còn thiếu trong đội hình.