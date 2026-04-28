Newcastle từng chi mạnh tay 55 triệu bảng để chiêu mộ cựu ngôi sao của Brentford, trong thương vụ được hoàn tất vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng 2025.

Yoane Wissa cùng Nick Woltemade được đưa về nhằm giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Newcastle. Tuy nhiên, đến giờ cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng.

Theo The Athletic, Newcastle đang tìm mọi cách để bán Wissa trong phiên chợ hè 2026, chỉ chưa đầy 12 tháng sau khi họ ký hợp đồng với anh.

Giá trị Wissa đã giảm mạnh trong mùa giải thảm họa của Chích chòe và CLB còn phải trả 1/4 phí chuyển nhượng do điều khoản bán lại 25% mà họ đã thỏa thuận với Brentford.

Bản thân tiền đạo 29 tuổi này muốn ở lại St James Park, nhưng lãnh đạo đội bóng mong giải quyết vấn đề trước khi giá trị của anh giảm xuống thấp hơn nữa.

Wissa dính chấn thương đầu gối chỉ vài ngày sau khi ký hợp đồng với Newcastle, khiến anh phải "ngồi chơi xơi nước" 4 tháng đầu mùa.

Cùng với việc dành toàn bộ thời gian mùa hè để cố gắng đào tẩu khỏi Brentford khiến phong độ Wissa giảm sút nghiệm trọng.

Kể từ ngày tái xuất, tiền đạo CHDC Congo không để lại ấn tượng, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn và đá chính 1/16 trận gần nhất.

HLV Eddie Howe cũng lên tiếng bênh vực Wissa, nhưng tương lai cả hai đều phụ thuộc vào Giám đốc điều hành David Hopkinson và Giám đốc thể thao Ross Wilson.

Thương vụ bán Wissa là một phần trong cuộc cải tổ lớn hè này, khi những cầu thủ như Anthony Gordon, Sandro Tonali hay Tino Livramento nhiều khả năng sẽ ra đi.