Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh quyết định không mua đứt Aaron Ramsdale từ Southampton. HLV Eddie Howe đang chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn ở vị trí thủ môn.

Vừa kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Nick Pope, Newcastle vẫn tích cực tìm kiếm người gác đền mới, với các mục tiêu gồm Bart Verbruggen (Brighton), James Trafford (Man City) và Ewen Jaouen (Reims).

Trippier và Ramsdale vừa chia tay Newcastle - Ảnh: L'Equipe

Aaron Ramsdale không thể thuyết phục BHL về việc trở thành một phần trong kế hoạch xây dựng lại đội bóng. Anh có 23 lần ra sân theo dạng cho mượn mùa vừa qua nhưng không được trao hợp đồng dài hạn.

Bởi vậy, Ramsdale sẽ trở lại Southampton sau khi kết thúc hợp đồng mượn ngắn hạn, khép lại quãng thời gian gắn bó "Chích chòe".

Newcastle cũng xác nhận, hai thủ môn dự bị John Ruddy và Max Thompson sẽ ra đi khi hợp đồng đáo hạn tháng này. Ruddy (39 tuổi) từng có hai lần ra sân cho tuyển Anh, trong khi Thompson mới 21 tuổi.

Về nhân sự dưới hàng hậu vệ, Kieran Trippier chuẩn bị gia nhập Wolves. Anh cùng Emil Krafth đã nói lời chia tay đội bóng.

Hậu vệ cánh trái Matt Targett, sau mùa giải thi đấu cho Middlesbrough theo dạng cho mượn cũng sẽ rời Newcastle với tư cách cầu thủ tự do.

Trước đó, Newcastle bán Anthony Gordon cho Barcelona với mức phí 70 triệu bảng. Bổ sung khoản tiền trên, đội chủ sân St James Park không còn bị áp lực tài chính.

Thế nên, khả năng Sandro Tonali sang MU khá thấp, trừ khi phía Quỷ đỏ thành Manchester đưa ra mức giá không thể từ chối, khoảng trên 100 triệu bảng Anh.