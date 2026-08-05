Tiền vệ 28 tuổi đã có mặt tại Tây Ban Nha hội quân cùng Newcastle trong chuyến tập huấn trước mùa giải.

Tuy nhiên, nguyện vọng lớn nhất của Bruno Guimaraes là được gia nhập Arsenal, trước khi bước vào trao đổi với tân HLV Matthias Jaissle.

Bruno Guimaraes chuẩn bị đầu quân Arsenal - Ảnh: SunSport

Các cuộc đàm phán giữa Arsenal và Newcastle cũng tiến gần đến thỏa thuận cuối cùng. Ban đầu, đội chủ sân St James' Park tuyên bố không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào dành cho đội trưởng của mình.

Tuy nhiên, Newcastle buộc phải thay đổi lập trường sau khi Guimaraes khẳng định mong muốn rời CLB ngay kỳ chuyển nhượng hè.

Hiện cả Arsenal, Newcastle lẫn bản thân Bruno Guimaraes đều hy vọng sớm tìm được tiếng nói chung để khép lại thương vụ, thay vì kéo dài những đồn đoán.

Tiền vệ người Brazil đang chờ Newcastle bật đèn xanh lên đường tới Bắc London kiểm tra y tế, để hoàn tất bản hợp đồng với "Pháo thủ".

Bruno Guimaraes từng đi vào lịch sử Newcastle khi mang băng đội trưởng, góp công giúp CLB chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh hồi tháng 3/2025.

Dẫu vậy, nhiều khả năng anh sẽ nối gót Anthony Gordon, Sandro Tonali và cả cựu HLV Eddie Howe rời sân St James' Park.

Ở chiều ngược lại, Arsenal đã sớm tăng cường lực lượng với bản hợp đồng trị giá 34 triệu bảng mang tên Christos Tzolis.

Đội chủ sân Emirates chiêu mộ thêm thủ môn Illan Meslier để làm phương án dự phòng cho David Raya. Họ cũng kích hoạt điều khoản mua đứt Hincapie, sau thời gian thi đấu theo dạng cho mượn từ Leverkusen.