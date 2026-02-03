Tại cuộc họp báo diễn ra ở thủ đô Moscow của Nga hôm nay (3/2), phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh tình hình thế giới “sẽ trở nên nguy hiểm hơn” nếu Hiệp ước New START giữa nước này và Mỹ hết hiệu lực vào ngày 5/2 tới.

Ông Dmitry Peskov. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin của Tổng thống Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói: “Quả thật thời gian đang cạn dần. Trong vài ngày tới, thế giới có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ và Nga, hai quốc gia sở hữu các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, sẽ không còn văn kiện nào để kiểm soát kho vũ khí của nhau và đảm bảo sự giám sát. Chúng tôi tin điều này cực kỳ đáng lo ngại”.

Ông Peskov nhận định, Hiệp ước New START khi hết hạn sẽ gây ra “ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh toàn cầu và sự ổn định chiến lược”.

Hiệp ước New START được ký kết vào năm 2010 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, có nhiều điều khoản giới hạn số lượng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng nhiều loại tên lửa khác và số lượng đầu đạn hạt nhân mà Moscow và Washington sở hữu.

Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng gia hạn New START thêm 1 năm, với điều kiện Mỹ có hành động tương ứng và không phá vỡ thế cân bằng hạt nhân. Trong cuộc họp báo sau đó ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện sự ủng hộ đối với đề xuất này của ông Putin.