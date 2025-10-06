Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 đã thể hiện sự ủng hộ với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, liên quan đến việc gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (New START) thêm 1 năm.

"Đề xuất này là một ý tưởng hay với tôi", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng.

Kirill Dmitriev, cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Putin ngay lập tức đã lên tiếng ca ngợi phản ứng của ông Trump. "Lập trường của ông Trump cho thấy Moscow và Washington có khả năng sẽ gia hạn hiệp ước New START", ông Dmitriev bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT

Tuy vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần trước cho biết, Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất trên. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cũng chưa nhận được thông điệp cụ thể nào từ Washington về việc tự nguyện duy trì giới hạn đối với các vũ khí hạt nhân chiến lược.

Vào tháng 9, Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẵn sàng gia hạn New START thêm 1 năm, với điều kiện Mỹ có hành động tương ứng và không phá vỡ thế cân bằng hạt nhân hiện nay.

Hiệp ước New START được Mỹ và Nga ký kết năm 2010, có hiệu lực từ năm 2011. Theo thỏa thuận, Washington và Moscow không được sở hữu quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược và 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Hiệp ước được gia hạn 5 năm vào năm 2021, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và sẽ hết hạn vào ngày 5/2/2026 tới.