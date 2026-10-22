Nga dự kiến sẽ xuất khẩu lô dầu diesel đầu tiên tới Mỹ vào ngày 22/10 theo thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đạt được gần đây.

Theo TASS, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 21/10 thông báo rằng tàu chở dầu diesel đầu tiên của Nga sẽ lên đường tới Mỹ vào ngày 22/10, mang theo 40.000 tấn dầu diesel.

"Các thủ tục giấy tờ cho lô hàng đầu tiên đang được hoàn tất. Tất nhiên là các chuyến hàng tiếp theo sẽ được thực hiện. Theo thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của Mỹ trong phạm vi khả năng của mình", ông Novak nói.

Một tàu chở dầu của Nga. Ảnh: TASS

Trong tuyên bố của mình, ông Novak không nêu rõ con tàu sẽ cập cảng biển nào của Mỹ. Tuy vậy, Phó thủ tướng Nga nhận định rằng Moscow có thể khôi phục hoàn toàn khối lượng xuất khẩu dầu diesel vào cuối năm nay.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi chưa khôi phục hoàn toàn hoạt động xuất khẩu, mà đang vận hành trong giới hạn năng lực của các nhà máy lọc dầu. Nếu theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ trở lại mức xuất khẩu đầy đủ vào cuối năm. Khi đó, không chỉ Mỹ mà các quốc gia khác cũng có thể tiếp nhận dầu diesel của Nga", ông Novak nói.

Theo Tổng thống Putin, thỏa thuận dầu với Mỹ đã giúp giá dầu diesel toàn cầu giảm từ 5% đến 6%. Ngoài ra, chủ nhân Điện Kremlin cũng gợi ý về khả năng cung cấp phân bón với số lượng lớn cho thị trường Mỹ.

Thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga được Tổng thống Trump công bố vào đầu tháng 10. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Moscow sẽ xuất khẩu 300.000 tấn ngay lập tức (tương đương 2,25 triệu thùng), tiếp theo là 500.000 tấn vào tháng 11 và 1 triệu tấn "ngay sau đó".