Nga đã phát cảnh báo về mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) ở phía nam St. Petersburg, ngay sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thành phố này để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo đài RT, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến sân bay Pulkovo sáng nay (21/10). Đoàn xe của ông sau đó di chuyển về phía Cung điện Constantine, nằm cách St. Petersburg khoảng 20km về phía đông nam.

Lính Ukraine chuẩn bị phóng UAV tấn công. Ảnh: CEPA

Ngay sau khi ông Witkoff đến nơi, Alexander Drozdenko, Thống đốc tỉnh Leningrad của Nga đã thông báo về mối đe dọa từ UAV trong không phận quận Luga, cách địa điểm diễn ra cuộc đàm phán khoảng 125km về phía nam. Thống đốc Drozdenko khuyến cáo tốc độ internet di động có thể bị hạn chế, nhưng không nêu rõ số lượng, vị trí chính xác hay hướng di chuyển của UAV khả nghi và cũng không đề cập đến bất kỳ vụ đánh chặn nào.

Cơ quan quản lý hàng không Nga đã áp đặt các hạn chế tạm thời đối với không phận xung quanh sân bay Pulkovo vì lý do an toàn bay. Trước đó, sân bay này đã đón chuyên cơ chở ông Witkoff từ Oslo, Na Uy, nơi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các quan chức châu Âu vào ngày 20/10.

Cảnh báo về UAV được phát đi chỉ vài ngày sau các cuộc tập kích bằng thiết bị bay không người lái chưa từng có tiền lệ của Ukraine nhằm vào St. Petersburg và tỉnh Leningrad lân cận hôm 18/10. Theo chính quyền Nga, các cuộc tấn công đã khiến một người thiệt mạng, 15 người bị thương, gây hư hại cho các tòa nhà dân cư, đồng thời làm bùng phát hỏa hoạn tại một trạm trung chuyển dầu mỏ, một kho nhiên liệu và một số cơ sở công nghiệp.

Cùng ngày 21/10, đài BBC dẫn lại thông tin do các phương tiện truyền thông nhà nước Nga đăng tải cho biết Tổng thống Nga Putin thông báo nước này đã đồng ý trả tự do cho một công dân Mỹ từng bị bỏ tù vì cáo buộc chiến đấu cho phía Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với đặc phái viên Mỹ Witkoff ở St. Petersburg, ông Putin nói Stephen Hubbard đã được đưa đến sân bay Pulkovo. Ông Hubbard, công dân Mỹ đến từ bang Michigan, đã 72 tuổi khi bị Nga kết án gần 7 năm tù vào năm 2024. Các công tố viên Nga cáo buộc ông Hubbard từng phục vụ trong một đơn vị phòng thủ tại thành phố Izyum ở miền đông Ukraine, trước khi bị các lực lượng Moscow bắt giữ cách đây 2 năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó xác định trường hợp của ông Hubbard là "bị giam giữ sai trái". Hôm 20/10, Tổng thống Trump cho biết ông đã nêu vấn đề của ông Hubbard với Tổng thống Putin.

"Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi đã tập trung vào trường hợp của ông Hubbard", ông Trump nói với các phóng viên.