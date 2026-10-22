Theo chuyên trang quân sự Defense Express, Trung đoàn "Raid" của Ukraine ngày 21/10 đã công bố thông tin, hình ảnh về cuộc tấn công cùng các chi tiết về chiến dịch. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã trang bị cho xe BREM-1 các thiết bị tác chiến điện tử cùng những cấu trúc kim loại bổ sung nhằm chống lại máy bay không người lái (UAV), nhưng UAV của Kiev vẫn xuyên qua được các lớp bảo vệ đó để đánh trúng mục tiêu.

UAV Ukraine tập kích xe cứu hộ bọc thép BREM-1 “hàng hiếm” của Nga tại khu vực Zaporizhzhia. Video: Trung đoàn "Raid"

BREM-1 là loại xe cứu hộ bọc thép được thiết kế để thu hồi các xe tăng hoặc khí tài quân sự hạng nặng bị hư hỏng hoặc mất khả năng di chuyển trên chiến trường. Loại xe này cũng có thể thực hiện công tác sửa chữa và bảo dưỡng ngay tại thực địa, giúp khôi phục và đưa các phương tiện bị hư hỏng trở lại hoạt động.

Theo trang Army Technology, xe BREM-1 được chế tạo dựa trên khung gầm của xe tăng T-72, nhưng phiên bản nâng cấp là BREM-1M sử dụng khung gầm của xe tăng T-90. Việc này giúp xe sở hữu lớp giáp dày và khả năng di chuyển vượt địa hình tương đương với các xe tăng chiến đấu ở tiền tuyến nhằm đảm bảo tính mạng cho kíp lái khi làm nhiệm vụ dưới làn đạn địch.

Xe cứu hộ bọc thép BREM-1. Ảnh: Army Technology

Đáng chú ý, BREM-1 sở hữu hệ thống tời chính có lực kéo từ 25 - 35 tấn, có thể tăng lên tối đa 140 tấn khi kết hợp sử dụng các ròng rọc để kéo các phương tiện hạng nặng ra khỏi vũng lầy hoặc hố bom. Mẫu xe cứu hộ này còn được trang bị một cần cẩu lớn, với sức nâng từ 12 - 20 tấn tùy phiên bản, cho phép nhấc bổng động cơ, tháp pháo hoặc các bộ phận nặng khác của xe tăng để tiến hành thay thế hoặc sửa chữa lưu động.

Lưỡi ủi phía trước của BREM-1 đóng vai trò làm "neo đất" cố định xe khi tời các vật thể quá nặng, đồng thời dùng để san lấp mặt bằng, dọn dẹp chướng ngại vật hoặc đào công sự. Ngoài ra, trên xe tích hợp máy hàn điện, các công cụ sửa chữa chuyên dụng và một sàn nhỏ để chở theo các phụ tùng thay thế như xích xe, động cơ dự phòng,...

Các chuyên gia cho hay những phương tiện như BREM-1 đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong các hoạt động tác chiến của lực lượng thiết giáp. Bằng cách thu hồi các khí tài bị hư hỏng, chúng giúp giảm thiểu tổn thất vĩnh viễn về phương tiện, đồng thời cho phép các đơn vị quân đội khôi phục một phần năng lực chiến đấu mà không cần phải thay thế hoàn toàn mọi xe tăng hay xe bọc thép bị hỏng.

Tuy nhiên, theo các báo cáo, quân đội Nga đang rơi vào tình trạng thiếu hụt xe BREM-1. Mặc dù Nga đã sản xuất số lượng lớn xe tăng, nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác bảo dưỡng và thu hồi, vốn rất cần thiết để duy trì đội hình thiết giáp, vẫn gặp khó khăn.