Theo hãng tin RT, đây là thông báo của Đại sứ quán Nga hôm 14/10. Được biết, Đại sứ Nga tại Mỹ Aleksandr Darchiev đã gặp bà Luna, nghị sĩ Cộng hòa đến từ bang Florida và trao cho nữ chính khách này các hồ sơ được biên soạn từ kho lưu trữ của Moscow.

Đại sứ quán Nga cho biết thêm, nhiều hồ sơ đã được các quan chức Liên Xô chuyển cho Mỹ trong lễ tang của ông Kennedy vào năm 1963.

Cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy trước khoảnh khắc bị ám sát ngày 22/11/1963. Ảnh: Dallas Morning News

“Tôi đã nhận được bản in báo cáo về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy từ đại sứ Nga. Một nhóm chuyên gia đang trên đường đến văn phòng của tôi vào sáng nay để bắt đầu dịch và xem xét toàn bộ tài liệu”, bà Luna chia sẻ trên mạng xã hội X.

Cũng theo bà Luna, nhà báo Jefferson Morley đang giúp bà nghiên cứu bộ hồ sơ dài 350 trang.

“Chúng tôi sẽ đăng tải bản dịch do các chuyên gia thông thạo tiếng Nga thực hiện về những nội dung quan trọng trong tài liệu. Chúng tôi sẽ cung cấp bối cảnh về nội dung của tài liệu này, quá trình hình thành và so sánh với những gì đã biết về phản ứng của Nga đối với vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy”, nhà báo Morley cho hay.

Thời gian qua, bà Luna đã vận động công khai tất cả thông tin liên quan đến vụ ám sát ông Kennedy, tổng thống thứ 35 của Mỹ. Ông Kennedy qua đời vào ngày 22/11/1963. Bà Luna cũng đặt câu hỏi liệu Lee Harvey Oswald, người bị buộc tội giết ông Kennedy, có thực sự là thủ phạm hay không.

Mặc dù cuộc điều tra chính thức kết luận Oswald đã hành động một mình, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều giả thuyết khác nhau về cái chết của cố Tổng thống Kennedy. Một số giả thuyết cho rằng, Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) hoặc các thành phần khác trong chính phủ Mỹ có liên quan tới vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho công bố 2.800 tài liệu về vụ ám sát ông Kennedy vào năm 2017 và thêm 80.000 trang liên quan đến vụ án vào tháng 3 năm nay.