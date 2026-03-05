Ảnh: Shutterstock

Theo RT, Tổng thống Putin tuyên bố như vậy hôm 4/3 sau khi tiếp đón Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tại Điện Kremlin. Nói với nhà báo Pavel Zarubin, người đứng đầu nước Nga cho biết: "Không có động cơ chính trị nào ở đây. Song nếu bị chặn trong một hoặc hai tháng nữa thì tốt hơn hết là chúng ta nên dừng lại ngay bây giờ và chuyển sang các quốc gia là đối tác đáng tin cậy và thiết lập vị thế của mình ở đó. Việc này chưa được quyết định, chỉ là tôi đang suy nghĩ vu vơ. Tôi chắc chắn sẽ chỉ đạo chính phủ làm việc với các công ty của chúng ta về vấn đề này".

Tổng thống Putin gợi ý rằng Moscow có thể chuyển hướng nguồn cung sang “các thị trường mới nổi”, do EU đã nhiều lần tuyên bố ý định loại bỏ hoàn toàn nguồn tài nguyên của Nga. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng ở EU là kết quả của “các chính sách sai lầm” mà nhà chức trách khối này theo đuổi trong nhiều năm.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Putin, Ngoại trưởng Szijjarto tiết lộ, Budapest đã nhận được sự đảm bảo về nguồn cung dầu khí từ Moscow. Ông cho biết, Nga và Hungary đã nhất trí hợp tác để đa dạng hóa các tuyến cung cấp nguồn năng lượng.

Trong một đoạn video đăng tải trên Facebook, ông Szijjarto nói: "Chúng tôi đã nhất trí rằng nếu các tuyến đường vận chuyển không khả dụng vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ví dụ, nếu vận chuyển dầu bằng đường ống tiếp tục gặp khó khăn, chúng tôi sẽ xem xét các lựa chọn vận chuyển đường biển".

Hungary, cũng như Slovakia, gần đây trải qua sự gián đoạn trong nguồn cung cấp dầu thô từ Nga sau khi Ukraine đóng cửa đường ống dẫn dầu Druzhba vào cuối tháng 1. Kiev tuyên bố đường ống này bị hư hại do các cuộc tấn công tầm xa của Nga, điều mà Moscow đã phủ nhận. Budapest và Bratislava đã cáo buộc Kiev "tống tiền" và cho rằng nước này cố tình ngừng cung cấp vì lý do chính trị và đe dọa trả đũa.

Slovakia đã chấm dứt chương trình cung cấp điện khẩn cấp cho Ukraine, trong khi Hungary phủ quyết khoản vay 90 tỷ Euro (106 tỷ USD) do EU đề xuất cho Kiev cũng như gói trừng phạt chống Nga mới nhất.