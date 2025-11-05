Theo đài RT, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 5/11 cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

"Hungary sẽ không ủng hộ việc EU kết nạp Ukraine, bởi điều này đồng nghĩa với việc châu Âu trực tiếp can dự vào xung đột. Chúng tôi cũng không muốn lấy tiền của người dân để đưa cho Kiev. Mọi quốc gia thành viên EU đều có quyền phản đối việc tiếp nhận một nước thành viên mới", ông Orban cho biết.

Ông Orban nhấn mạnh, Budapest đã gửi cho Kiev những khoản viện trợ nhân đạo trị giá 200 triệu Euro và Hungary "không nợ Ukraine bất kỳ điều gì".

"Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng Hungary nợ Ukraine một điều gì đó. Họ không bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ ai, an ninh của chúng tôi do NATO, một tổ chức mà Ukraine không phải là thành viên, đảm bảo. Tôi cũng lấy làm tiếc khi các viện trợ nhân đạo không có ý nghĩa gì với Tổng thống Ukraine Zelensky", thủ tướng Hungary nói thêm.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Tuyên bố của ông Orban được đưa ra sau khi ông Zelensky cáo buộc Hungary "hỗ trợ Nga" khi ngăn cản tiến trình gia nhập EU của Ukraine.

"Ông Orban cần làm gì đó để giúp Ukraine, chúng tôi đang bảo vệ châu Âu khỏi nhiều nguy cơ. Ngay cả trong thời điểm căng thẳng nhất, chúng tôi vẫn không nhận được sự hỗ trợ nào từ Budapest", ông Zelensky phát biểu hôm 4/11.

Nga kêu gọi binh lính Ukraine ở tiền tuyến đầu hàng

Theo hãng tin Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 thông báo, quân đội nước này đã bao vây các lực lượng Ukraine ở 2 thành phố Pokrovsk (vùng Donetsk) và Kupiansk (vùng Kharkiv).

"Binh lính đối phương đã bị mắc kẹt trong 'vạc dầu'. Không có cơ hội nào cho họ tự cứu mình ngoài việc tự nguyện đầu hàng", phía Nga cho biết.

Các thông tin tình báo chỉ ra rằng, Nga chỉ còn vài km nữa là bao vây hoàn toàn Pokrovsk, trong khi đã kiểm soát phần lớn Kupiansk và đang tiến quân trên tuyến đường chính dẫn đến thành phố.

Tuyên bố của Nga có phần trái ngược với thông báo trước đó của Ukraine. Vào ngày 4/11, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định, không có bất kỳ đơn vị phòng thủ nào của nước này bị cô lập tại mặt trận Pokrovsk - Myrnohrad.